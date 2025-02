AZ naar De Kuip na zinderende strafschoppenserie tegen Heracles

AZ is de tegenstander van Go Ahead Eagles in de finale van de TOTO KNVB Beker. Gemakkelijk ging het niet voor de Alkmaarders tegen Heracles, want de beslissing kwam pas na strafschoppen. Over 120 minuten stond er een 2-2 stand op het scorebord, waarna AZ de strafschoppen beter wist te nemen dan de thuisploeg.

Zowel Heracles als AZ begonnen met hun sterkst mogelijke opstelling aan de tweede halve finale van de KNVB Beker. De openingsfase van het duel was dan ook gelijk levendig en binnen de minuut meldden de bezoekers uit Alkmaar zich al dreigend in de zestien van Heracles, maar het liep met een sisser af voor de thuisploeg. Niet lang daarna was er een dot van een kans voor Heracles. AZ wist een corner van de Almeloërs niet goed te werken, waarna Heracles-middenvelder Jan Zamburek de bal op de paal kopte.

Na twaalf minuten waren het de bezoekers die ban in het Asito Stadion wisten te breken. Na een prima aanval kwam de bal terecht bij rechtsbuiten Ernest Poku, die de bal tegendraads achter Heracles-doelman Fabian de Keijzer wist te schuiven: 0-1 voor AZ. De gelijkmaker liet alleen níet lang op zich wachten. AZ-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro liet zich verrassen door een hoekschop van Thomas Bruns, waarna verdediger Damon Mirani de 1-1 kon binnenknikken.

Vervolgens golfde de wedstrijd op en neer en krijgen beide ploegen enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen. Nog voor het half uur was verstreken kwam AZ weer op voorsprong tegen Heracles. Na een prima aanval over links was het Mayckel Lahdo die de bal van ongeveer zeventien meter heerlijk achter De Keijzer schoot: 1-2.

Het leek alsof de nieuwe voorsprong AZ vleugels gaf, want sindsdien had de ploeg van Martens de touwtjes stevig in handen. Na 35 minuten was er wederom een grote kans voor de Alkmaarders. Peer Koopmeiners kreeg de bal met de nodige mazzel mee en schoot vervolgens vanaf de rand van de zestien vol op de paal. Niet veel later was er ook een mogelijkheid voor Troy Parrott, maar de Ierse spits wist De Keijzer niet te verschalken.

Tweede helft komt moeizaam op gang

Waar de eerste helft voortvarend van start ging, daar waren zowel Heracles als AZ in de tweede helft wat voorzichtiger. Het duurde dan ook even voordat het na rust op gang kwam in Almelo. Naarmate de wedstrijd het uur naderende, leek de urgentie wat toe te nemen bij Heracles. Erwin van de Looi bracht met Mario Engels voor Juho Talvitie ook een verse kracht in de ploeg. Het leverde de thuisploeg enkele mogelijkheden op, maar nog niet de gelijkmaker.

Heracles bleef, gesteund door het thuispubliek, op jacht naar de 2-2. Echt grote kansen leverde dat niet op, al was Engels dichtbij na een scherpe voorzet van Thomas Bruns. De Duitser kreeg alleen nét zijn voet niet tegen de bal. De ploeg van Van de Looi bleef de controle houden tegen een AZ dat vooral vanaf de counter speelde.

Onthutsende terugspeelbal van Bjelic

Na 71 minuten spelen was de grootste kans na rust voor de bezoekers. Seiya Maikuma dook plotseling op in de zestien van de Almeloërs en produceerde met links een schot waar De Keijzer de nodige moeite mee had. Na deze kansen leek de angel weer een beetje verdwenen uit de wedstrijd. Toch was daar uit het niets ineens de gelijkmaker van Heracles. Suf Podgoreanu profiteerde van een onthutsende terugspeelbal van de even daarvoor ingevallen Kristijan Bjelic en schoof de 2-2 achter Owusu-Oduro.

Zinderende strafschoppenreeks

AZ ging niet bij de pakken neerzitten en ging opzoek naar een nieuwe voorsprong. Denso Kasius was na 84 minuten dichtbij, nadat hij van afstand De Keijzer onder vuur nam. Er zat flink wat effect aan de bal, waardoor de Heracles-goalie de nodige moeite had om de doelpoging te keren. Peer Koopmeiners verraste De Keijzer vlak voor tijd ook nog met een gevaarlijke corner. De middenvelder van AZ draaide de bal er bijna in één keer in, maar het was Mimeirhel Benita die redding wist te brengen vlak voor de doellijn. Gescoord werd er niet meer en dus moest er verlengd worden in Almelo.

Verlenging ook aftastend

Net als de tweede helft begon ook de verlenging aftastend vanuit beide ploegen. Zowel Heracles als AZ leken niet veel risico te durven nemen. Van de Looi bracht met Justin Hoogma voor Podgoreanu zelfs een verdediger voor een aanvaller en schakelde naar een 5-3-2-formatie. Daarmee leek de oefenmeester in te zetten op een strafschoppenserie. De grootste kans van de eerste helft van de verlenging kwam op naam van AZ. Bjelic probeerde zijn fout voorafgaand aan de 2-2 goed te maken, maar kopte op de handen van De Keijzer.

In het tweede gedeelte van de verlenging werd de trend, die was ingezet in de tweede helft, doorgezet. Het was wederom heel afwachtend van beide ploegen. Het venijn van de verlenging zat hem echter in de staart. Zo kreeg Kulenovic nog een grote kans, ware het niet dat het buitenspel was. In de slotminuut van de verlenging was het invaller Ibrahim Sadiq die namens AZ de allergrootste kans kreeg. Oog in oog met De Keijzer schoot de aanvaller hopeloos slecht naast. Gescoord werd er dan ook niet meer in het Asito Stadion, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen.

De strafschoppenreeks was er voor de neutrale kijker eentje om de vingers bij af te likken. AZ kwam via Clasie op voorsprong, waarna Hornkamp gelijkmaakte. Vervolgens miste Parrott, waarna Van Kaam wel raakschoot namens Heracles. Na twee strafschoppen was er dus een voorsprong voor Heracles. Koopmeiners schoot de derde strafschop van AZ wel raak, waarna Justin Hoogma miste vanaf elf meter. Vervolgens schoot Kasius namens de Alkmaarders de bal over, waarna Engels raak schoot. Alexandre Penetra maakte er daarna 3-3 van, waarna Ivan Mesik de beslissende penalty namens Heracles miste.

Zodoende werd het ook verlengen bij de strafschoppenserie. Lahdo faalde niet vanaf elf meter, waarna Bryan Limbombe de score weer gelijk kon maken. De ingevallen vleugelaanvaller schoot echter vol op de paal. Daarmee was de beslissing gevallen: AZ wint de strafschoppenserie met 3-4 en mag op 21 april afreizen naar De Kuip. Op tweede Paasdag wacht dan een ontmoeting met Go Ahead Eagles, dat woensdagavond PSV met 1-2 versloeg in Eindhoven.