Grote verbazing bij Luka Kulenovic, nadat hij Wouter Goes met pijn op de grasmat achterlaat

is er donderdagavond in de halve finale tussen Heracles Almelo en AZ opnieuw in geslaagd om zijn directe tegenstander uit de tent te lokken. Goes, die er inmiddels wel om bekend staat dat hij alles uit de kast haalt om de aanvallers van de tegenpartij uit de wedstrijd te halen, lokte ditmaal een gele kaart uit bij Luka Kulenovic. De AZ-verdediger trok overduidelijk aan het shirt van Kulenovic, die daar niet van gediend was en zijn opponent vervolgens een tik uitdeelde. Serdar Gözübüyük bestrafte de actie van Kulenovic met geel, een kaart die Goes ook zou ontvangen.

De halve finale tussen Heracles Almelo en AZ ging voortvarend van start. De thuisploeg raakte al na drie minuten de paal uit een hoekschop. Waar Heracles de eerste mogelijkheid op een vroege openingstreffer nog liet liggen, was het aan de andere kant wel raak. Ernest Poku stond op de goede plek om de 0-1 binnen te schuiven. Heel lang kon AZ niet van de voorsprong genieten. Vier minuten na het doelpunt van Poku bracht Damon Mirani Heracles alweer langszij: 1-1. Daarmee was het nog niet gedaan wat doelpunten betreft in de eerste helft, want dik tien minuten na de gelijkmaker schoot Mayckel Lahdo heerlijk raak voor een nieuwe Alkmaarse voorsprong.

Bij een ander opvallend moment in de eerste helft waren Kulenovic en Goes betrokken. Goes, die eerder dit bekerseizoen al opmerkelijke duels uitvocht met Ajax-spits Brian Brobbey, hield Kulenovic nadrukkelijk vast terwijl de bal niet eens in de buurt was. De spits van Heracles was daar duidelijk niet van gediend en reageerde zich af op de verdediger, die vervolgens kermend van de pijn naar de grasmat ging. Gözübüyük werd door een van zijn assistenten van het moment op de hoogte gebracht en toonde Kulenovic de gele kaart. De commentator van ESPN zei vervolgens dat de aanvaller een eventuele finale aan zich voorbij zou moeten laten gaan, maar alle gele kaarten zijn voorafgaand aan de halve finales kwijtgescholden. Goes werd overigens niet gespaard door Gözübüyük: ook hij ging op de bon.

