Ajax mikt naast Traoré op nóg een rechtsbuiten: streep door komst 30-jarige Eredivisie-smaakmaker

Het had weinig gescheeld of had zich met ingang van het nieuwe seizoen speler van Ajax mogen noemen. De 30-jarige rechtsbuiten was in het afgelopen seizoen de grote smaakmaker bij PEC Zwolle en leek zijn transfervrije status te verzilveren met een overgang naar de recordkampioen, maar die zette uiteindelijk een streep door diens komst.

Dat schrijft Voetbal International zaterdagmorgen althans. Een nieuwe rechtsbuiten staat bovenaan het verlanglijstje van technisch directeur Alex Kroes. Ajax staat inmiddels op het punt om Bertrand Traoré na zeven jaar terug te halen naar Amsterdam, maar wil dolgraag nóg een speler voor de rechterkant aantrekken. Daarvoor zijn/waren meerdere namen in beeld. “De afgelopen maanden legde Ajax heel wat lijntjes uit, zo waren Omari Hutchinson en Oguz Aydin in beeld en werden gesprekken gevoerd met Namli”, zo schrijft het weekblad.

Namli maakte vorig jaar zomer transfervrij de overstap van Sparta Rotterdam naar PEC Zwolle. De Zwollenaren waren kort ervoor teruggekeerd in de Eredivisie en konden de kwaliteiten en ervaring van Namli, die al een verleden had in de Overijsselse hoofdstad, dus goed gebruiken. Met vier doelpunten en acht assists had hij een belangrijk aandeel in de promotie van PEC Zwolle. De club hoopte hem binnenboord te kunnen houden, maar de creatieveling had al meermaals aangegeven een stap hogerop te willen maken. Dat had Ajax kunnen worden, maar zover kwam het dus niet. “De 30-jarige buitenspeler heeft een transfervrije status en was zelfs al met Ajax in onderhandeling over een contract, maar uiteindelijk schoven de Amsterdammers dat toch op de lange baan, omdat er eerst andere spelers aangetrokken moesten worden”, zo klinkt het.

Traoré keert terug

Vrijdagavond kwam via De Telegraaf naar buiten dat Ajax en Traoré een akkoord hebben bereikt over een hernieuwde samenwerking. De aanvaller uit Burkina-Faso speelde in het seizoen 2016/17, waarin Ajax onder leiding van trainer Peter Bosz de Europa League-finale bereikte, al op huurbasis in Amsterdam. Traoré was na zijn vertrek bij Villarreal transfervrij en dus een ‘buitenkansje’ voor Ajax, dat dus graag nóg een rechtsbuiten strikt. “Traoré is niet de enige rechtsbuiten waar Ajax deze zomer op mikt: de club hoopt zich nog te versterken met een talentvolle aanvaller die kan rijpen achter de Burkinees, waar Hutchinson eerder voor in beeld was. Ajax kijkt hiervoor vooral buiten de landsgrenzen. Daarmee zou de club de belangrijkste vacature van rechtsbuiten hebben afgedekt.”

