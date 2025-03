Grote twijfels over speler die van Farioli geen kans kreeg: 'Gaan we bij Ajax nog veel van hem horen?'

Ajax-watcher Job van Kempen vraagt zich af of nog een kans gaat krijgen in Amsterdam. De rechtsback kwam in de tweede helft van het afgelopen seizoen regelmatig aan spelen toe, maar kreeg gedurende de voorbereiding op de huidige jaargang al snel te horen dat hij weinig uitzicht op speeltijd had. Gooijer koos eieren voor zijn geld en vertrok op huurbasis naar PEC Zwolle. Daar liep hij echter al snel een zware knieblessure op. Volgens Van Kempen, verslaggever van Het Parool, wacht Ajax op ‘niemand’, maar zou het ook ‘geen schande’ zijn als Gooijer niet slaagt bij de recordkampioen.

De defensie van Ajax was in het afgelopen seizoen het grote zorgenkindje. Eerst van Maurice Steijn, daarna ook van John van ’t Schip. Beide trainers kregen het maar niet voor elkaar om de defensieve organisatie op orde te krijgen. Eén van de belangrijkste oorzaken daarvan, was het vele gewissel in de laatste linie. Dat was in de eerste weken van de tweede seizoenshelft niet anders. Gooijer zat voor de winterstop al een aantal keer bij de selectie voor een competitiewedstrijd, maar moest tot na de jaarwisseling wachten op zijn kans. Als rechtsback maakte hij in eerste instantie een prima indruk, maar zijn veelbelovende start kreeg geen passend vervolg.

Ook Van Kempen was zeer te spreken over hoe Gooijer zich tijdens zijn eerste wedstrijden liet gelden. “Vorig seizoen meende ik de volgende rechtsback uit de koekjesfabriek al te ontwaren: Tristan Gooijer. John van ’t Schip had de aangekochte Gaaei al min of meer afgeschreven, waarna Gooijer overkwam van Jong Ajax. Maar zo snel als Gooijer kwam, zo snel was hij ook weer verdwenen”, zo schrijft Van Kempen op de website van Het Parool. Volgens de verslaggever is Gooijer een ‘technische, inschuivende rechtsback’ en is hij ‘zeer comfortabel aan de bal’. “Hij moet nog leren om zijn acties te doseren. Ook simpel verdedigen is een aandachtspunt. Een man uitkappen op de eigen achterlijn is niet echt nodig.”

Farioli heeft geen plek voor Gooijer

Gooijer hoopte in de voorbereiding op dit seizoen ook van Francesco Farioli de kans te krijgen, maar de Italiaan had meerdere opties op de rechtsbackpositie. Naast de al hierboven genoemde Anton Gaaei kwam natuurlijk ook Devyne Rensch in aanmerking voor die plek. Dat Gooijer halverwege juli al op huurbasis de overstap maakte naar PEC Zwolle, was veelzeggend. “Farioli had in de voorbereiding al snel genoeg gezien van Gooijer. Hij zag meer in Rensch en de gedisciplineerde Gaaei. Half juli mocht Gooijer op huurbasis naar PEC Zwolle, de tegenstander van aanstaande zondag.” Bij PEC Zwolle kreeg Gooijer de kans om een heel seizoen als basisspeler stappen te maken in de Eredivisie. Dat was de bedoeling althans. Helaas voor PEC Zwolle en Gooijer ging het al in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht mis.

“Bij PEC scheurde Gooijer in zijn eerste wedstrijd een kruisband. Weg leerjaar. Komende zomer meldt hij zich zonder extra vlieguren weer op De Toekomst”, zo schrijft Van Kempen. “Als Gooijer zich de voorbije maanden de ijzeren discipline van Gaaei heeft eigen gemaakt, is hij bij Zwolle toch wat opgeschoten.” Van Kempen is benieuwd naar de plannen van Ajax met Gooijer. “Gaan we bij Ajax nog veel horen van Gooijer? Hij heeft een contract tot 2026, maar Ajax wacht op niemand. Na het vertrek van Rensch greep Gaaei z’n kans. In de winterstop kocht de club Lucas Rosa (contract tot 2029) en ook de zelfopgeleide Gerald Alders tekende bij tot 2028. Youri Regeer (ook al een koekje van De Toekomst, contract tot 2029) kan eveneens als rechtsback spelen. Als Gooijer buiten de boot valt, is dat geen schande”, zo besluit Van Kempen.

