Sterke twijfels bij 20-jarige Ajacied die 13 wedstrijden speelde: ‘Wil Ajax dan wel met me door?’

leek dit jaar door te breken in de hoofdmacht van Ajax, maar na een hoopvolle start had ook hij het uiteindelijk erg lastig in het dolende elftal. Hij maakte in de zomer op huurbasis de overstap naar PEC Zwolle, maar liep in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht een zware knieblessure op. En daardoor zijn er twijfels over zijn toekomst, zo vertelt hij openhartig in gesprek met de Stentor.

Blessures, teleurstellende individuele prestaties en systeemwisselingen zorgen er in het afgelopen seizoen voor dat de defensie van Ajax bijna wekelijks wel door andere namen werd gevormd. In de tweede seizoenshelft kreeg ook Gooijer een kans. Hij maakte op bezoek bij Go Ahead Eagles als invaller zijn eerste competitieminuten, alvorens hij in vijf opeenvolgende wedstrijden aan de aftrap mocht verschijnen. De rechtsback liet een positieve indruk achter, maar evenals bij vele ploeggenoten ging het al snel minder.

Gooijer werd uiteindelijk nog te licht bevonden voor een plek in de hoofdmacht. Onder de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli was er weinig perspectief. Gooijer koos eieren voor zijn geld en vertrok op huurbasis naar PEC Zwolle. In het elftal van trainer Johnny Jansen had hij een basisplaats, maar het ging in de eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht dus meteen mis: hij scheurde de voorste kruisband in zijn rechterknie af. “Op het moment dat ik het hoorde, besefte ik nog niet helemaal wat de gevolgen zouden zijn”, zo wordt hij geciteerd door de Stentor.

De échte klap kwam pas na de operatie. “Toen bleek dat hij helemaal niks zelf kon. Gooijer lag alleen maar op de bank te gamen, thuis in Almere. De krukken binnen handbereik. Meer zat er niet in”, zo leest het. Gooijer slaagde er desondanks in de knop om te zetten. Hij is volop bezig met zijn revalidatie, hoopt binnenkort weer buiten te trainen en dit seizoen zelfs nog wat minuten te kunnen spelen. “Ik wil de mensen wat teruggeven, ze hebben mij erg gesteund”, zo is hij zijn huidige club dankbaar. “Tegelijkertijd wil ik niet te veel op speelminuten hopen, want dan kan het alleen maar tegenvallen.”

Twijfels over toekomst bij Ajax

Hoewel Gooijer ‘vertrouwen heeft in een goede afloop’, zijn er ook twijfels. “Het heeft natuurlijk impact op je toekomst. Wil Ajax dan wel met me door? Is er een club die me komend seizoen wil huren na zo’n blessure? Dat is een klein stresspuntje. Ik hoop echt dat ik dit seizoen nog kan laten zien dat ik fit ben en kan spelen”, zo klinkt het. Bij Ajax komt er misschien wel een vacature vrij op de rechtsbackpositie. Devyne Rensch is weliswaar onomstreden, maar tegelijkertijd in het bezit van een aflopend contract. Een akkoord lijkt nog niet aanstaande en ondertussen is er interesse vanuit het buitenland.

