Ajax krijgt dramatisch nieuws: huurling loopt zeer zware knieblessure op

heeft een zware knieblessure opgelopen in het duel met FC Utrecht, zo maakt PEC Zwolle donderdagmiddag bekend via de officiële clubkanalen. Gooijer, die door de Zwollenaren voor een seizoen wordt gehuurd van Ajax, staat voor een revalidatie. Een enorme tegenvaller voor de jonge verdediger.

PEC Zwolle gaat niet met details in op de blessure van Gooijer, waardoor het onduidelijk is hoe het revalidatietraject van de gehuurde Ajacied eruit komt te zien. Duidelijk is wel dat de rechtsback een zware knieblessure heeft opgelopen in de eerste wedstrijd van het seizoen en voorlopig niet in actie komt voor de Zwolse club. Een enorme domper voor Gooijer zelf, maar ook voor Ajax en PEC Zwolle.

De Zwollenaren hadden met de Ajacied de opvolger van Bram van Polen in huis, maar moeten nu noodgewdongen op zoek naar een alternatief. Het kan zijn dat PEC Zwolle ervoor kiest de problemen aan de rechterkant van de defensie intern op te lossen, maar mogelijk gaat technisch directeur Gerry Hamstra de transfermarkt nog op. Dat laatste lijkt aannemelijk, want PEC Zwolle beschikt niet over een andere rechtsback in de selectie. Nick Fichtinger verving Gooijer zondag, maar is een middenvelder.

