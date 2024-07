Ajax neemt tijdelijk afscheid van Tristan Gooijer: Eredivisie-club huurt rechtsback

Tristian Gooijer speelt aankomend seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle, zo meldt De Telegraaf maandagavond. De negentienjarige rechtsback van Ajax krijgt zodoende de kans om vlieguren te maken op het hoogste niveau van Nederland.

Hierdoor is er direct duidelijkheid ontstaan over het ontbreken van Gooijer in de selectie van Ajax voor het trainingskamp. De naam van de rechtsback stond niet op de lijst, en dit riep vraagtekens op bij verschillende fans.

Artikel gaat verder onder video

De huurdeal met PEC Zwolle verklaart de afwezigheid van de jongeling. Gooijer, die afgelopen seizoen dertien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax speelde, is de derde aanwinst van Zwolle. Eerder ging de nummer twaalf van het afgelopen Eredivisie-seizoen in zee met Thierry Lutonda en Thomas Buitink.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax incasseert flinke tegenvaller in aanloop naar Europa League-duels

Ajax kan in de wedstrijden in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina niet beschikken over twee aanvallers.