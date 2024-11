PEC Zwolle hoopt op brief met excuses na nederlaag tegen Ajax

PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen hoopt dat de KNVB een brief gaat sturen met excuses naar de Zwollenaren. De Blauwvingers kwamen op bezoek in de Johan Cruijff ArenA met 1-0 achter door een corner die er eigenlijk geen was. Volgens Jansen kwam de arbitrage in de rust wel naar de kleedkamer van PEC Zwolle om toe te geven dat het een foute beslissing was.

De KNVB stuurde eerder al een brief naar Go Ahead Eagles volgens Mats Deijl, aanvoerder van de Deventenaren. Daarin ging de bond door het stof en bood het de excuses aan voor de afgekeurde treffer van Go Ahead Eagles-aanvaller Finn Stokkers in het duel met sc Heerenveen (1-0). “Op maandag of dinsdag heeft de KNVB een brief gestuurd naar ons, naar de club met de verontschuldigingen”, liet Deijl weten. De KNVB ontkende overigens met klem dat er een brief werd gestuurd.

PEC-trainer Jansen stond na afloop van het duel met Ajax in ieder geval met een dubbel gevoel voor de camera van ESPN. “Ja, dat zei ik net achteraf ook in de kleedkamer. Ik ben eigenlijk gewoon blij met wat je voetballend hebt gebracht en zeker de eerste helft, het plan wat we daarachter hebben gemaakt en hoe ze dat hebben uitgevoerd. Als je hier wilt winnen heb je dat nodig. Dus aan de ene kant ben ik blij, maar aan de andere kant heb ik enorm de pee erin. Je vergeet hier gewoon om echt de voorsprong te pakken.”

ESPN-verslaggever Cristian Willaert stelt dat het om te winnen bij Ajax ook een beetje mee moet zitten. Hij vraagt dan ook waar Jansen zich meer aan ergert: een corner tegen krijgen die er geen was of dat die corner vervolgens nauwelijks verdedigd wordt. “Beiden”, reageert de PEC-trainer stellig. “Ik hoop dat de KNVB ons ook een brief gaat sturen. Dat ze ook hun excuus gaan aanbieden. Het is gewoon overduidelijk toch? In eerste instantie werd er ook gezegd van: we hebben er naar gekeken. De VAR heeft dan ook geen invloed meer op dat moment.

Arbitrage verontschuldigt zich bij PEC

In de rust kreeg PEC Zwolle nog wel bezoek van onder meer scheidsrechter Alex Bos. “Uiteindelijk kwamen ze in de pauze bij ons om te vertellen dat ze het verkeerd gezien hadden”, aldus Jansen, die bevestigt dat de arbitrage de excuses aanbood. Maar goed, het levert je niks op. Oké, dan is het cornerbal en dan moet je wel je werk blijven doen”, is Jansen duidelijk.

Willaert vraagt vervolgens of de onterechte corner en het slechte verdedigen daarop met elkaar te maken heeft, omdat enkele Ajacieden secondenlang vogelvrij stonden. “Dat klopt, maar de reden daarachter kan ik je nu niet vertellen. Ik kan wel heel makkelijk met je meepraten en zeggen: dat ligt aan dat moment. Dat weet ik gewoon niet. Het is wel zo dat het niet altijd meezit. Dus je moet ook omgaan met teleurstellingen en dan moet je ook gewoon je werk doen”, besluit Jansen.

