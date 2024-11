Michiel Teeling pakt official bij Ajax aan met denigrerende opmerking in minuut 69

De arbitrage bij het duel tussen Ajax en PEC Zwolle heeft zondagavond wat steken laten vallen. De grensrechter ging in het eerste bedrijf opzichtig de fout in, wat na wat omwegen leidde tot een doelpunt voor Ajax. Ook ontstond er consternatie na een mogelijk penaltymoment na een handsbal van PEC Zwolle. In de tweede helft blunderde vervolgens ook nog eens vierde official Laurens Gerrets opzichtig.

In de tweede helft besloot PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen spelmaker Younes Namli naar de kant te halen, aangezien de middenvelder van de Zwollenaren naar zijn hamstring greep. Filip Krastev kwam voor hem in de plaats, maar zijn komst werd verkeerd aangekondigd door vierde official Gerrets.

De arbiter hield het bord met nummer 55 omhoog, maar dat is helemaal niet het nummer van de Bulgaarse middenvelder van PEC Zwolle. Vervolgens moest Gerrets zichzelf corrigeren en toetste hij het juiste nummer, nummer vijftig, in op het scorebord. Het moment zorgde voor wat verbazing bij commentator Michiel Teeling van ESPN.

"Er staat 55 op het bord, maar het is toch echt nummer vijftig. Vierde man Gerrets, dan heb je één taak... Goed gecorrigeerd, dat wel", besluit Teeling.

