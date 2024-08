PEC Zwolle-fans moeten rekening houden met slecht nieuws: 'Relatie voor mijn gevoel al te verziekt'

Het ziet er momenteel niet naar uit dat PEC Zwolle en Bram van Polen elkaar nog de hand gaan schudden. Dat verwacht Tijmen van Wissing van RTV Oost althans. Van Polen vertelde vorige week in het programma Voetbalpraat op ESPN dat PEC Zwolle en hij het maar niet eens konden worden over een nieuw contract. Van Polen zette een paar maanden geleden een streep onder zijn loopbaan als profvoetballer, maar was graag in een andere functie verdergegaan bij PEC.

Het was voor veel PEC Zwolle-supporters een grote schok. Van Polen, die afgelopen weekend debuteerde als analist bij ESPN, was een paar dagen eerder aangeschoven in het programma Voetbalpraat. Van Polen beëindigde na het afgelopen seizoen zijn spelersloopbaan, maar het was duidelijk dat het huwelijk tussen PEC en de Nijkerker nog niet definitief voorbij was. Het einde lijkt inmiddels echter in zicht. “Het gaat niet zo heel goed, eerlijk gezegd. Het idee was dat ik een traineeshop in zou gaan en daar waren we het inhoudelijk over eens, maar contractueel komen we er niet uit”, zo klonk het namens Van Polen, die naar zijn mening recht heeft op een transitievergoeding.

Artikel gaat verder onder video

Daar konden PEC Zwolle en Van Polen het echter niet over eens worden. Van Polen gaf vorige week al aan dat hij er een ‘hard hoofd’ in heeft dat beide partijen alsnog een overeenstemming zouden bereiken. Het clubicoon vertelde zelfs dat hij met tegenzin op de club kwam. “Ik keek ertegenop om naar de club te gaan, dat voelde best ongemakkelijk. Ik voel me een soort van ongewenst”, waren zijn pijnlijke woorden. PEC Zwolle reageerde daags na het verhaal van Van Polen dat het voornemens was om alsnog tot een akkoord te komen. Van Wissing denkt echter dat daarvoor te laat is. “Voorlopig is het nog angstvallig stil op de burelen van PEC Zwolle. Er wordt nu druk gewerkt aan een persbericht over de uitkomst met het gesprek van Van Polen”, zo schrijft Van Wissing op X.

LEES OOK: Bram van Polen informeerde naar Ajax-talent: ‘Maar ze dichten hem een grote toekomst toe’

Volgens de verslaggever van RTV Oost moet de achterban van PEC Zwolle uitgaan van slecht nieuws. “Ik denk dat Czaikowski (algemeen directeur, red.) te laat de vredespijp is gaan roken. De relatie was voor mijn gevoel al te verziekt”, zo klinkt het. Dat zou bijzonder pijnlijk zijn voor PEC Zwolle en natuurlijk ook Van Polen. Hij speelde liefst 509 wedstrijden voor de club, goed voor 39 doelpunten en 34 assists. Van Polen won met PEC in 2014 de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. In 2012 werden ze kampioen van de Keuken Kampioen Divisie.

Voorlopig is het nog angstvallig stil op de burelen van #peczwolle Er wordt nu druk gewerkt aan een persbericht over de uitkomst met het gesprek van Van Polen. Maar ik denk dat Czaikowski te laat de vredespijp is gaan roken. De relatie was voor mijn gevoel al te verziekt. — Tijmen van Wissing (@vanwissing) August 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN geniet van gedrag Robin van Persie, vlak voor Ajax - sc Heerenveen

Robin van Persie voelde zich op zijn gemak in de Johan Cruijff ArenA, voorafgaand aan Ajax - sc Heerenveen.