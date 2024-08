PEC Zwolle reageert op pijnlijke uitlatingen Van Polen bij ESPN

PEC Zwolle heeft in de persoon van algemeen directeur Xander Czaikowski gereageerd op de uitlatingen van Bram van Polen donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN. Van Polen nam een paar maanden geleden na zeventien seizoenen in de hoofdmacht van PEC Zwolle afscheid als profvoetballer, maar wil dolgraag verbonden blijven aan ‘zijn’ club. PEC en de Harderwijker komen er vooralsnog niet uit over een nieuw contract, maar Czaikowski hoopt elkaar uiteindelijk tóch de handen te kunnen schudden.

Het was in het afgelopen seizoen lang de belangrijkste vraag bij PEC Zwolle: gaat Van Polen nóg een jaar door of stopt hij ermee? De routinier besloot uiteindelijk na ruim 500 wedstrijden een streep te zetten onder zijn loopbaan als profvoetballer. Maar daarmee kwam het huwelijk tussen PEC Zwolle en Van Polen niet meteen tot een einde. De voormalig verdediger wil na zijn voetbalpensioen dolgraag verbonden blijven aan PEC - in een functie die hij beschrijft als ‘een soort manager in opleiding’ - maar de twee partijen liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over zijn arbeidsvoorwaarden.

Van Polen liet zich er donderdagavond over uit op de televisie. “Het gaat niet zo heel goed, eerlijk gezegd. Het idee was dat ik een traineeship in zou gaan en daar waren we het inhoudelijk over eens, maar contractueel komen we er niet uit. Wanneer je langer dan twaalf jaar in dienst bent bij een club, heb je recht op een onbepaalde tijd contract. Dat had ik. In principe ging mijn contract gewoon nog door.” Van Polen is van mening dat hij nu recht heeft op een transitievergoeding, die hij zou krijgen bij een eventueel ontslag. “Die wordt dan gebaseerd op zijn nieuwe salaris, terwijl de Harderwijker de afgelopen jaren een hoger salaris heeft gehad dan hij in zijn kantoorfunctie krijgt”, zo schrijft PEC Zwolle-watcher Merle Heppenhuis van de Stentor.

Volgens algemeen directeur Czaikowski is het uitgangspunt van PEC Zwolle om alsnog tot een akkoord te komen. “We willen er vanzelfsprekend graag uitkomen met Bram en spreken elkaar begin volgende week. Daar laten we het voor nu bij”, zo klinkt zijn reactie. Van Polen zelf heeft sterk de twijfel of het nog goed gaat komen. “Ik keek ertegenop om naar de club te gaan, dat voelde best ongemakkelijk. Ik voel me een soort van ongewenst”, zei hij bij Voetbalpraat.

