Michiel Kramer wordt uit selectie RKC gezet en meldt zich tijdens wedstrijd op Instagram

is uit de selectie van RKC Waalwijk gezet. De spits maakt geen deel uit van de spelersgroep voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van zondagmiddag. De reden voor zijn absentie is niet bekend.

Kramer leek de aangewezen man om de geschorste spits Oskar Zawada te vervangen tegen Go Ahead, maar is er dus niet bij in Deventer. Het besluit is met name genomen door technisch directeur Mo Allach en trainer Henk Fraser legt zich erbij neer. Door het ontbreken van Zawada en Kramer stond Richonell Margaret in de spits.

“Op een club zijn er in het jaar een aantal dingen die kunnen gebeuren, dit was er één van. Dat kan bij een trainer liggen, of elders, bij een speler bijvoorbeeld. In dezen is er iets wat gebeurd waardoor we als club vonden dat we deze maatregel moesten nemen”, zegt Fraser bij ESPN.

Wat er is gebeurd, wil hij niet kwijt. “Ik kan er niet veel over zeggen, het is met name een beslissing van de club. Allach en Kramer kunnen de antwoorden geven. Je wilt spelers er altijd bij hebben, maar ik maak deel uit van de club. Het is nu eenmaal zo. Ik moet vooral kijken met wie ik wel speel. Dat is belangrijker.”

Opvallend is dat Kramer tijdens de wedstrijd actief was op Instagram. Hij reageerde op een post over Justin Bijlow, die in tranen afscheid nam van de fans van Feyenoord. "Mooi man 🙌❤️”, schreef Kramer, die bij Feyenoord nog samen heeft gespeeld met Bijlow.