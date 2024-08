Kramer spreekt zich na oliedomme rode kaart uit over toekomst bij RKC Waalwijk

spreekt zich na zijn oliedomme rode kaart in het thuisduel met AZ (0-3) uit over zijn toekomst bij RKC Waalwijk. De 35-jarige spits beleeft een turbulente periode in zijn leven en werd eerder deze week gelinkt aan een terugkeer op het oude nest bij NAC Breda.

RKC zette Kramer een week geleden uit de selectie na een incident op het trainingsveld. De boomlange aanvaller leek daarna op weg naar de uitgang. De Waalwijkers zouden de oud-speler van onder meer Feyenoord en Sparta 'in de etalage hebben gezet', waarop Kramer onder meer gesprekken met NAC zou hebben gevoerd. De spits ging later in de week echter alsnog door het stof, waarop RKC hem in genade aannam en de aanvaller tegen AZ halverwege zijn rentree maakte. Die luisterde hij echter op met twee elleboogstoten, die hem achtereenvolgens geel en vervolgens direct rood opleverden.

Tijdens de wedstrijd maakte ESPN duidelijk dat Kramer na afloop niet voor de camera's zou verschijnen, maar de aanvaller meldt zich tijdens de nabeschouwing tóch bij presentator Milan van Dongen en analist Kenneth Perez. Kramer trekt zonder al te veel omhaal het boetekleed aan: "De enige die hier verantwoordelijk voor is, dat ben ik zelf. Die eerste (op Seiya Maikuma, red.) neem ik op de koop toe, omdat je in de tweede helft iets anders wil proberen nadat je in de eerste helft weggespeeld wordt. Ja, een signaal afgeven, zoals je dat zo mooi noemt", beaamt de spits een suggestie van Van Dongen. "En die tweede (op Peer Koopmeiners, red.) is gewoon dom. Ik probeer natuurlijk te zoeken, niet om bewust een elleboog te geven maar om te zien waar hij is. Maar dan kom ik tegen zijn hoofd aan, dat is ook niet slim. Een terechte rode kaart, mijn excuses richting iedereen bij de club. De staf, de spelers, de fans. Ik ben verantwoordelijk hiervoor, dit is mijn eigen schuld."

Kramer ziet nog altijd toekomst bij RKC: 'Waarom niet?"

Van Dongen probeert vervolgens uit te vissen of de gebeurtenissen van de afgelopen weken een verklaring vormen voor de manier waarop Kramer tegen AZ inviel. "Je kan erover praten, je kan redenen gaan zoeken, of die er wel of niet zijn. Die zijn er altijd, maar dat hoef ik niet 1-2-3 op tafel te leggen toch?", zegt de spits. "Ik heb niet zo heel veel zin om het constant te herhalen, maar iedereen gaat in het leven door allerlei dingen heen. Ik heb wel meerdere fouten in mijn carrière gemaakt, wat dat betreft is dit er ook eentje van." Zijn verwijdering uit de selectie heeft echter 'helemaal niks' met zijn opmerkelijke invalbeurt te maken, bezweert Kramer: "Volgens mij weet iedereen wat er privé met mij gebeurd is. Ook dat is geen excuus hoor", verwijst de spits naar een aantal privéaangelegenheden waar hij afgelopen zomer mee werd geconfronteerd. Van Dongen vraagt aan het einde van het interview of Kramer nog toekomst ziet bij RKC: "Zeker ja, waarom niet?", stelt de spits een wedervraag. "Ik heb nog een jaar contract. Ik ziet hier echt op mijn plek en de ontvangst van het publiek vind ik ook wel prettig. We moeten gewoon zorgen dat we er met zijn allen in blijven, dus we zullen aan de bak moeten."

Een schuldbewuste Michiel Kramer voor de camera 🎥😬



"De enige die hiervoor verantwoordelijk is, dat ben ik zelf." — ESPN NL (@ESPNnl) August 30, 2024

