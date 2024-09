Ajax en Klaassen bereiken mondeling akkoord over terugkeer

keert terug bij Ajax, zo weet De Telegraaf. De Amsterdammers zijn zondagmiddag tot een mondeling akkoord gekomen over een contract voor de middenvelder. Klaassen gaat tot het einde van het huidige seizoen tekenen in de Johan Cruijff ArenA.

Afgelopen vrijdag kwam naar buiten dat Ajax een contract ging aanbieden aan Klaassen. De middenvelder was transfervrij na zijn vertrek bij Internazionale. Volgens het Algemeen Dagblad was een terugkeer niet zo vanzelfsprekend, maar zondag is er dan toch een akkoord gekomen.

Klaassen trainde mee in Amsterdam om zijn conditie op peil te houden, waarmee hij trainer Francesco Farioli wist te overtuigen. Met name zijn bevlogenheid, leiderschap en voetbalkwaliteiten zouden ervoor gezorgd hebben dat de Italiaan hem aan zijn selectie wilde toevoegen. Vervolgens drong hij er bij de clubleiding op aan dat de middenvelder een contract moest krijgen.

Klaassen bij Ajax

Klaassen was sinds zijn elfde onderdeel van de jeugdopleiding van Ajax, waarvoor hij in 2011 debuteerde. In twee periodes in de Johan Cruijff ArenA kwam de middenvelder tot 321 duels, waarin hij 93 keer scoorde en 50 assists gaf. Met Ajax wist Klaassen vijf keer landskampioen te worden, terwijl hij ook één keer de beker won.

