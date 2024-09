Feyenoord presenteert een week na de deadline plotseling een nieuwe speler

Feyenoord heeft Emerson Pedro Vanga transfervrij overgenomen van Olympique Lyon, zo maakt de Rotterdamse club dinsdag bekend. Pedro Vanga trainde al een tijde mee met de Rotterdammers en zal spoedig de beloftenploeg van Feyenoord gaan versterken.

Olympique Lyon besloot Pedro Vanga afgelopen zomer geen nieuw contract aan te bieden. Feyenoord kreeg dat mee en nodigde de Franse aanvaller uit voor een stage op 1908. Dat is kennelijk goed bevallen, want de Rotterdammers hebben de achttienjarige voetballer een contract aangeboden. Pedro Vanga tekent voor één seizoen, maar er is een optie in het contract opgenomen voor een extra jaar. Het jeugdproduct van Olympique Lyon zal aansluiten bij het 021-team van Feyenoord.

