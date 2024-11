Dit is de vriendin van Ajax-revelatie Youri Baas

Wie voorafgaand aan seizoen 2024/25 had gezegd dat één van de sterkhouders van Ajax zou worden, zou waarschijnlijk verbaasd zijn aangekeken. De 21-jarige maakt onder Francesco Farioli indruk als centrale verdediger, maar wie is Youri Baas nou eigenlijk en wie is zijn vriendin?

Wie is Youri Baas?

Youri Baas werd op 17 maart 2003 geboren in het Zuid-Hollandse dorp Oostvoorne. In datzelfde Oostvoorne zette hij zijn eerste stapjes op een voetbalveld, namelijk bij OVV Oostvoorne – een amateurclub die momenteel actief is in de derde klasse. In 2012 maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Excelsior, waarna Ajax hem in 2018 oppikte.

Op 11 december 2020 maakte Baas zijn debuut in het betaalde voetbal. Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag bracht hem in de slotfase van de uitbeurt tegen De Graafschap (2-2) voor Naci Ünüvar. Waar Baas bij zijn debuut inviel als middenvelder, verschoof hij in het restant van seizoen 20/21 naar zijn ‘vertrouwde’ plek als linksback. Zijn Eredivisie-debuut liet eventjes op zich wachten. Na één heel seizoen in de Keuken Kampioen Divisie maakte Baas op 28 augustus 2022 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht.

Metamorfose onder Farioli

De Zuid-Hollander kon nooit uitgroeien tot een vaste waarde en speelde slechts tien wedstrijden in Ajax 1. Baas werd het seizoen daarop verhuurd aan N.E.C., waar hij wél veel speeltijd kreeg. Na een prima jaar in Nijmegen keerde de linksback, die in De Goffert ook weleens als linksbuiten geposteerd stond, terug in de Johan Cruijff ArenA, waar eigenlijk niemand op hem rekende.

Behalve Farioli, die Baas de kans gaf als centrale verdediger. Deze keuze was enigszins opvallend, maar blijkt uiteindelijk een schot in de roos. Baas is één van de sterkhouders in het elftal van de Amsterdammers en lijkt niet bang te hoeven zijn voor een nieuwe reserverol.

© Imago

Heeft Youri Baas een vriendin?

Afgelopen woensdag werd Baas uitgenodigd bij ‘Andy in de auto!’. Andy van der Meijde was ontzettend benieuwd naar het liefdesleven van de Ajax-verdediger. “Jij woont met een man, toch?”, vroeg de oud-voetballer zich in eerste instantie af. Baas heeft een relatie met Robin Nieuwenhuijzen. “Dat is een vrouw, maar bij een mailtje van een tandarts of iets dergelijks staat er ook vaak ‘Beste heer Robin’”, verschafte de verdediger duidelijkheid.

Baas ontmoette Nieuwenhuijzen via Instagram, waar hij haar een privéberichtje stuurde. Het telefonische contact groeide uiteindelijk uit tot een relatie. “We hebben nu iets meer dan twee jaar. Echt leuk”, zei Baas op 20 november 2024.

Social media en werk

Nieuwenhuijzen was wellicht ook verbaasd over het feit dat haar vriend zoveel speeltijd krijgt in de Johan Cruijff ArenA. Eind oktober deelde ze op haar Instagram (@robin.nieuwenhuijzen) een kiekje met de tekst ‘Mijn zondagen tegenwoordig’, poserend in de thuisbasis van Ajax. Baas vertelt dat zijn vriendin werkt in een modezaak van Gucci en Dior. “Achter de balie doet ze dingetjes, zoals bellen en mailtjes sturen. Ze is secretaresse.”

© Instagram: @youribaas