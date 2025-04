Dit is Agata Alonzo, de vriendin van succestrainer Francesco Farioli

Francesco Farioli maakt furore als trainer van Ajax. De oefenmeester is met zijn familie een nieuw hoofdstuk begonnen in Nederland: zijn vriendin Agata Alonzo is meeverhuisd naar Nederland. Wie is de vriendin van Farioli en hoeveel kinderen heeft het stel?

Agata Alonzo: de vriendin van Francesco Farioli

Agata Alonzo is de partner van Francesco Farioli, de hoofdtrainer van Ajax. Ze is geboren in het Italiaanse Catania en heeft een veelzijdige carrière. Op zeventienjarige leeftijd nam ze deel aan Miss Italia, wat haar nationale bekendheid opleverde. In 2014 verscheen ze als verleidster in de Italiaanse versie van 'Temptation Island'. Daarnaast heeft Agata gewerkt als sportverslaggeefster bij Sportitalia, waar ze samenwerkte met prominente presentatoren.

Hoe lang Agata en Francesco al een relatie hebben, is niet helemaal duidelijk. Ze plaatsten hun eerste gezamenlijke foto op Instagram op 1 mei 2019. Opvallend is verder dat Farioli op zijn account ook nog foto's uit 2013 en 2014 heeft staan met zijn ex-vriendin.

Kinderen Francesco Farioli

Agata en Francesco hebben samen twee kinderen. Hun dochtertje Lea werd geboren op 4 augustus 2022; hun zoontje Tommaso volgde op 21 december 2024. Agata verbleef in Italië voor de bevalling, terwijl Farioli vanwege zijn verplichtingen bij Ajax in Amsterdam bleef. Deze beslissing leidde tot enige ophef, maar Farioli benadrukte dat dit een gezamenlijke keuze was om Agata de meest comfortabele omgeving te bieden tijdens de bevalling.​

Naast haar professionele bezigheden heeft Agata een passie voor dans, een interesse die ze al van jongs af aan koestert. In haar vrije tijd geniet ze van het gezinsleven met Francesco, Lea en Tommaso. Zo brengen ze graag tijd door in Amsterdam, waar ze sinds Farioli's aanstelling bij Ajax wonen.​

Agata Alonzo over haar passie

In een interview met de krant La Sicilia werd Alonzo in 2020, toen ze bij Sportitalia werkte, gevraagd naar haar werkverleden en haar passies. "Ik ben me gaan richten op fotografie. Ik begon als model, maar omdat ik niet zo lang ben, kon ik nooit echt de catwalk op", zei ze. "Daarom ben ik verdergegaan als fotomodel en heb ik voor verschillende merken gewerkt. Maar op een gegeven moment voelde dat niet meer als genoeg. Ik wilde de journalistiek in, en via SportItalia is dat gelukt. Toch blijft fotografie een grote passie voor me. Als ik fotografeer, voel ik me echt mezelf. Ik kan verschillende rollen aannemen en in de huid kruipen van allerlei soorten vrouwen."

Ook kreeg ze de vraag of ze, als journalist, 'gevoelige informatie' van Farioli probeerde los te peuteren. "Ik doe mijn best, maar hij is superprofessioneel. Bij hem iets loskrijgen is niet makkelijk. In dit werk ben je altijd op zoek naar het laatste scoop, ook al weet je nooit zeker of iets klopt totdat je het zwart op wit ziet staan. Ik begon in de voetbaljournalistiek, maar pas nu begint die wereld me echt te boeien, omdat ik constant op zoek ben naar nieuws. Dat is wat ik zo leuk vind aan journalistiek: ontdekken, meer te weten komen, begrijpen wie en wat er achter elke informatie schuilt. Ik hou van de roddels en geruchten rondom de transfermarkt."

Foto's Agata Alonzo

Agata heeft ervoor gekozen haar Instagram-profiel privé te houden, maar toch zijn er meerdere foto's van haar te vinden, bijvoorbeeld via haar accounts op X en Facebook, en via het account van Farioli.