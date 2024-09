Priske komt met reactie op spreekkoren van meegereisde Feyenoord-supporters

Brian Priske heeft op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC (1-1) gereageerd op de spreekkoren vanuit het uitvak. De meegereisde supporters van de Rotterdamse club lieten hun onvrede blijken en riepen ‘we willen bloed, zweet en tranen’ en ‘schaam je kapot’.

“Dat accepteer ik, dat is voetbal”, begint Priske zijn uitleg. ''Het is er onderdeel van. We moeten leren omgaan met de druk die er hier is. Het is normaal dat supporters hun emoties uiten na een wedstrijd die wij absoluut wilden winnen. Dat hoort bij een topclub en dat moet je accepteren en omarmen. Ik denk dat iedereen in de kleedkamer teleurgesteld is.”

LEES OOK: Priske wilde Giménez basisplaats ontnemen bij Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

We hebben de taak om de emoties weg te houden en ons te focussen op de dingen die we kunnen aanpassen”, vervolgt Priske. Hard werken en het beter doen, dat is de taak die we hebben. Het hoort bij het voetbal dat supporters niet blij zijn als het minder gaat. Wij zijn ook niet blij, dat is simpel. Ik zie een groep die elke dag dichterbij elkaar probeert te komen. Ze eisen meer van elkaar.''

Priske kende bij Sparta Praag ook een moeizaam, maar behaalde uiteindelijk successen door twee keer kampioen te worden en eenmaal de beker te pakken. “Op die manier denk ik niet”, is de Deen resoluut. “Voor mij is het voetbal en ik doe iedere dag mijn best, net als de rest van de spelers . Ik weet hoe voetbal werkt, je moet hard werken om te winnen. Er wordt je niks cadeau gedaan in het leven en in het voetbal. Je moet er hard voor werken.”

LEES OOK: Milambo zocht hulp na Feyenoord-debuut: ‘Dankzij hem ben ik weer de oude’

Priske focust op wat hij kan aanpassen

De Deense oefenmeester erkent dat hij ervaring heeft met ploegen die niet goed draaiden. “Dat is waarom ik zeg: de emoties zijn een ding. Die emoties heb ik ook. Ik ben ook boos en teleurgesteld, maar ik kan het niet laten zien, want het maakt het niet beter. Ik focus me op wat ik kan aanpassen, samen met de spelers en de staf. Dat is het meest belangrijke. Ik ben ervan overtuigd dat je op deze manier resultaten krijgt op de korte en de lange termijn”, beseft Priske.

Priske zag goede dingen

Feyenoord wacht woensdag een treffen met Girona in de Champions League. Priske zal zich in het miljardenbal dolgraag willen revancheren met zijn ploeg voor de 0-4 nederlaag in eigen huis tegen Bayer Leverkusen. “We hebben de komende dagen een aantal sessies gepland staan. We gaan met de spelers aan de slag en kijken naar wat er beter kan. Afgelopen week hadden we een goede trainingsweek en ik zag een aantal goede dingen uiteindelijk terug op het veld.”

“We hebben een ding gefixt en nu kijken we weer naar een nieuwe uitdaging”, aldus Priske. “Dat is ook onderdeel van voetbal. Je stopt het bloeden op een plek en dan ontstaat er weer een nieuwe bloeding. Dat is hoe het gaat met een team dat net nieuw is. We moeten doorgaan en op het eind vallen de puzzelstukjes over negentig minuten hopelijk in elkaar”, besluit de trainer hoopvol.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hooijdonk hekelt Priske: ‘Dat doen kinderen van veertien, vijftien’

Pierre van Hooijdonk uit forse kritiek op Brian Priske, de trainer van Feyenoord.