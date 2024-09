Meegereisde Feyenoord-supporters onverbiddelijk voor eigen ploeg na wanvertoning tegen NEC

De spelers en de staf van Feyenoord zijn na afloop van de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord (1-1) getrakteerd op enkele spreekkoren. De 500 meegereisde supporters van de Rotterdammers lieten duidelijk blijken niet te spreken te zijn over de manier waarop hun club voor de dag kwam in Nijmegen.

Tegen NEC kwam Feyenoord uiterst matig voor de dag. Na 34 minuten spelen kwamen de Nijmegenaren op een 1-0 voorsprong na een treffer van Sontje Hansen. Hij profiteerde van een enorme inschattingsfout van Thomas Beelen. In de 88ste minuut zorgde rechtsback Jordan Lotomba voor de 1-1, maar in de slotfase kreeg NEC nog enkele grote kansen om alsnog de overwinning te pakken.

Na afloop van de wedstrijd gingen de spelers en de staf de meegereisde Feyenoord-supporters bedanken. Zij lieten vervolgens duidelijk van zich horen. “We willen bloed, zweet en tranen”, klonk het vanuit het uitvak. Daarna werd er ook nog ‘schaam je kapot’ gescandeerd door de 500 meegereisde Feyenoord-fans.

Feyenoord matig uit de startblokken

De ploeg van trainer Brian Priske blijft maar worstelen in de Eredivisie. Na zes gespeelde wedstrijden is Feyenoord nog altijd ongeslagen, maar speelde het al wel vier keer gelijk. De Rotterdammers staan momenteel vijfde op de ranglijst met tien punten en op elf punten achterstand van PSV. Wel heeft Feyenoord nog een wedstrijd tegoed. Op woensdag 30 oktober wordt de afgelaste Klassieker tegen Ajax ingehaald. Komend weekend ontvangt het worstelende Feyenoord FC Twente in de eigen Kuip.

Feyenoord-publiek laat zich horen: ‘we willen bloed, zweet en tranen’ & ‘schaam je kapot’. Opnieuw geen overwinning voor de Rotterdammers. #NECFEY — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) September 28, 2024 We willen bloed zweet en tranen — Sauerkraut (@sauerkrrautt) September 28, 2024

