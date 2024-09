Van Hanegem: ‘Hoe kan iemand bij zo’n grote club zo veel onzin verkopen?’

Willem van Hanegem ziet Manchester United-trainer Erik ten Hag ‘veel onzin verkopen’. In de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur (0-3 nederlaag) zei Ten Hag dat hij beschikt over een ‘goede selectie, maar met jonge spelers’. Van Hanegem snapt daar weinig van en vindt de leeftijd van de spelers in ieder geval geen excuus voor het puntenverlies in de Europa League tegen FC Twente (1-1).

“Laat ik beginnen met iets positiefs, anders vinden de zeurende mensen mij weer alleen maar negatief”, klinkt het in de column van Van Hanegem voor het Algemeen Dagblad. “Ik vond FC Twente, met vrijwel alleen maar Nederlandse spelers en een geweldige Duitse keeper, echt heel leuk voor de dag komen afgelopen week in Manchester. Niet alleen op het veld, maar ook op de tribunes. Al die enthousiaste supporters, dat is de club nog eens op de juiste manier onder de aandacht brengen.”

Toch ergert Van Hanegem zich aan het beeld dat zich een voetbalwonder heeft voltrokken op Old Trafford. “Manchester United is zo matig, je gelooft het gewoon niet. Nog gekker is dat manager Erik ten Hag de vreemdste dingen blijft roepen. Van het geld dat hij mocht uitgeven om zijn elftal te versterken, krijgt een paard de hik. Maar hij heeft het maar over een jonge ploeg, jeugdige aankopen en dat ze nog in een proces ofzoiets zitten.”

Van Hanegem somt wat leeftijden op van de basisspelers tegen Twente. “Onana (28), Mazraoui (26), Maguire (31), Martínez (26), Dalot (25), Ugarte (23), Fernandes (30), Eriksen (32), Diallo (22), Zirkzee (23) en Rashford (26). Dat was niet de B1 of zo, toch? Wat een gekkigheid allemaal. Ik zou het allemaal niet durven zeggen, die onzin. Ja, die Deense spits Rasmus Højlund viel nog in. Die is 21, maar wel 65 miljoen waard. Hoe kan het dat iemand bij zo’n grote club zo veel onzin mag blijven verkopen?”