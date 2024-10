Michiel Kramer vol verbazing: 'Wat een schande, hij kan toch niet bij Feyenoord spelen?'

vindt het te makkelijk om te zeggen dat Feyenoord aanvallende middenvelder afgelopen zomer tóch had moeten behouden. In het programma FC Rijnmond vroeg presentator Bart Nolles of Bullaude - die de afgelopen twee weken trefzeker was in de Eredivisie - niet een kans bij Feyenoord had moeten krijgen. Op deze suggestie werd niet al te enthousiast gereageerd.

"Bij Fortuna Sittard zag je die Bullaude, die scoort en een week daarvoor ook al tegen PSV. Je weet wat ik ga vragen...", doelt Nolles op een eventuele kans voor Bullaude bij Feyenoord: "Nee, Bart. Dit is wel heel opportunistisch, toch?", reageert ESPN-commentator Vincent Schildkamp vervolgens direct duidelijk. "Er zit niets in waarvan ik denk: dit is voor de middellange termijn een versterking voor Feyenoord, nee", besluit de commentator.

Michiel Kramer is het helemaal eens met zijn collega-analist bij RTV Rijnmond en begrijpt niet waarom Nolles na twee doelpunten van Bullaude in de Eredivisie al zo'n vraag stelt: "Wat een schande dit", begint Kramer lachend. "Wat doe jij nou, Bart? Hij zit nu bij Fortuna, die kan toch niet zomaar volgende week bij Feyenoord spelen. Daarom ben jij presentator", besluit de aanvaller van RKC Waalwijk met een lach.

