Manchester City wint ondanks wonderassist, ook concurrent Arsenal toont veerkracht

Raúl Jiménez heeft zaterdagmiddag misschien wel de mooiste assist van het Premier League-seizoen gegeven. Met een hakbal stelde de spits van Fulham zijn ploeggenoot Andreas Pereira in staat om te scoren in de wedstrijd tegen Manchester City.

Jiménez ontving de bal zelf van Alex Iwobi in het zestienmetergebied. Hij werd gedekt door twee spelers van Manchester City, maar kreeg de bal met zijn hak toch bij Pereira, waarna de middenvelder van dichtbij scoorde.

Artikel gaat verder onder video

Fulham kwam zo op een 0-1 voorsprong in de 26ste minuut, maar uiteindelijk won Manchester City met 3-2. Concurrent Arsenal won gelijktijdig met 3-1 van Southampton, nadat het ook was teruggekomen van een achterstand.

Commentator Guy Habets van Viaplay was diep onder de indruk van de assist van Jiménez. “Dit is echt fantastisch gedaan van Jiménez, wat een wonderassist. Hij hakt ‘m een klein beetje omhoog, over Akanji heen, en daarna is Pereira het meest attent.”

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video van Viaplay te bekijken via X.