Hans Kraay vindt ideale spits voor Oranje bij de nummer 48 van de FIFA-wereldranglijst

Hans Kraay junior zou heel graag als spits van het Nederlands elftal zien. De analist van ESPN zag tegenvallen tegen Hongarije, terwijl Pavlidis een dag eerder indruk maakte tegen Engeland.

"Pavlidis was góéd op Wembley vrijdag. Hij maakte twee goals en was waanzinnig", geeft de analist van ESPN vlak na afloop van het duel van het Nederlands elftal tegen Hongarije aan in het programma ESPN Vandaag: "Kunnen we hem niet nationaliseren? Pavlidis gaan we nationaliseren!", zegt Kraay gekscherend, waarna Jan Joost van Gangelen enthousiast reageert: "Nou, dat zou wel lekker zijn", zegt de presentator van ESPN over de suggestie van Kraay.

De suggestie van Kraay komt ter sprake wegens twijfels die de analist heeft over Joshua Zirkzee: "Ik heb heel lang met Ruud van Nistelrooij mogen voetballen. Hij speelde liever 1-1 en scoorde dan dat hij met 4-0 zou winnen. Ik denk dat Zirkzee zo'n teamspeler is dat hij dat chagrijn niet heeft na het scoren van een goal", geeft Kraay aan.

