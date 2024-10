Pavlidis zorgt voor ongekende stunt tegen Engeland, Belgen spelen gelijk in Rome

heeft eigenhandig Griekenland een enorme stunt bezorgd door op Wembley Engeland te verslaan. De oud-spits van AZ scoorde twee keer en zette de eindstand op 1-2.

Engeland trad donderdag 'thuis' aan tegen Griekenland voor een duel in de Nations League. Beide teams hadden de andere twee duels tot dan toe gewonnen, waardoor de koppositie op het spel stond. Engeland moest het doen zonder Harry Kane; coach Lee Carsley besloot om aanvallers Anthony Gordon, Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka en Cole Palmer allemaal vanaf het begin te laten starten.

Al snel bleek dat het een moeizame wedstrijd voor The Three Lions zou gaan worden. Het spel van onze westerburen was vrij stroperig, er werden weinig kansen gecreëerd. Toen Pavlidis vlak na rust een bal binnen prikte, stond het uitvak op zijn kop. Lang leek 0-1 de einduitslag te worden, totdat Bellingham vanaf een meter of twintig fraai raak schoot, drie minuten voor tijd. Maar dat doelpunt bleek uiteindelijk voor niks, toen de Engelsen een paar minuten later de bal maar niet uit hun eigen zestien kregen en Pavlidis het cadeautje uitpakte: 1-2. Het werd de eerste keer ooit dat Griekenland van Engeland wist te winnen.

Na de wedstrijd zou er nog stil worden gestaan bij het overlijden van George Baldock, een Engelse speler met een Grieks voetbalpaspoort.

📸 - The Greece squad & staff posing with George Baldock's shirt after the victory vs England. pic.twitter.com/hfp2DTHXz0 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) October 10, 2024

Spektakel in Rome

In het Stadio Olimpico in Rome stond de kraker Italië - België op het programma, een duel uit poule A2. De Italianen schoten uit de startblokken: na minder dan een minuut kon Andrea Cambiaso al een voorzet van Federico Dimarco binnentikken. Mateo Retegui maakte er niet veel later 2-0 van. De thuisploeg leek op een makkelijke avond af te stevenen, totdat Lorenzo Pellegrini een rare tackle van achterin inzette: hij kreeg na ingrijpen van de VAR rood.

Direct uit de daaropvolgende vrije trap schoot Maxim De Cuyper fraai raak van buiten de zestien (1-2). Na rust probeerden de Belgen door te drukken, maar zij konden alleen de gelijkmaker nog op het scoreformulier zetten. Leandro Trossard maakte de 2-2, op aangeven van Wout Faes.

