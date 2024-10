Triest nieuws uit Griekenland: George Baldock (Panathinaikos) op 31-jarige leeftijd overleden

Triest nieuws vanuit Griekenland: de 31-jarige , speler van Panathinaikos, is volgens verschillende media overleden. De Engels-Griekse rechtsback kwam in augustus van dit jaar nog in actie tegen Ajax in de voorrondes van de Europa League.

Baldock werd geboren in het Engelse Buckingham, maar beschikte ook over een Grieks paspoort. De rechtsback kon daarom in juni 2022 debuteren voor de Griekse nationale ploeg. In maart van dit jaar speelde hij in het verloren play-offduel voor een plek op het EK tegen Georgië zijn twaalfde en naar nu blijkt laatste interland.

Pas sinds afgelopen zomer speelde Baldock daadwerkelijk in Griekenland. Panathinaikos nam de verdediger transfervrij over van Sheffield United, waar hij de afgelopen zeven seizoenen onder contract stond. In augustus kwam Baldock als invaller binnen de lijnen in het kwalificatieduel met Ajax, dat eindigde in een 0-1 overwinning van de Amsterdammers. Een week later ontbrak hij vanwege een blessure bij de return in Amsterdam, waarin de Ajax na strafschoppen afrekende met de Griekse topclub. Afgelopen zondag was Baldock nog basisspeler in het competitieduel met Olympiakos Pireaus (0-0).

Het Griekse staatspersbureau ANA meldt dat Baldock in zijn eigen woning in een voorstad van Athene is overleden. De rechtsback zou levenloos zijn aangetroffen in zijn eigen zwembad. Over de verdere details rond zijn overlijden is op het moment nog niet meer bekend.

Harry Maguire reageert op overlijden George Baldock

Manchester United-verdediger Harry Maguire heeft op Instagram als een van de eersten gereageerd op het overlijden van Baldock. De Engelsman speelde nooit samen met de Grieks international, maar speelde tussen 2009 en 2014 voor Sheffield United. Maguire plaatst een story waarop een foto van Baldock in het shirt van The Blades te zien is, voorzien van het bijschrift 'RIP' en een gebroken hartje.

Terrible, tragic news as George Baldock has sadly passed away aged 31.



Baldock was playing for Panathinaikos in Greece after several years in England.



Rest in peace, George 💔🕊️ pic.twitter.com/AcleGwFpAF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2024