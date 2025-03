Ajax ziet selectiewaarde door het dak gaan, slechts één speler is minder waard geworden

FootballTransfers heeft de Estimated Transfer Values van maart gepubliceerd. Opvallend is de enorme stijging van bij Ajax. De centrale verdediger annex linksback is dit seizoen een van de stabiele factoren in de formatie van Francesco Farioli en zorgt er deze maand voor dat de selectiewaarde van Ajax door het dak gaat.

Hoewel het spel niet altijd even sprankelend is, heeft Ajax op dit moment een voorsprong van acht punten in de Eredivisie en stevent het team van Farioli af op de landstitel. Een knappe prestatie van de Amsterdammers. Zeker gezien het feit dat Ajax afgelopen zomer amper financiële ruimte had om te investeren in de selectie. Davy Klaassen en Bertrand Traoré werden transfervrij aangetrokken, terwijl Wout Weghorst voor slechts 2,4 miljoen euro werd overgenomen van Burnley.

Enorme stijging Jorrel Hato

Het nieuwe beleid van Ajax zorgde ervoor dat talenten als Christian Rasmussen, Mika Godts, Kian Fitz-Jim en Hato minuten konden maken en zich daardoor verder ontwikkelden. Laatstgenoemde heeft zich dit seizoen dan ook in de kijker weten te spelen van clubs als Liverpool en Arsenal. Hato, nog altijd slechts 18 jaar, speelde al 38 wedstrijden dit seizoen en heeft dan ook een groot aandeel in het succes van Ajax.

Niet voor niets ziet Hato zijn Estimated Transfer Value deze maand flink stijgen. Waar de mandekker in februari nog een ETV van 41,9 miljoen euro vertegenwoordigde, beschikt Hato in maart over een waarde van 58,4 miljoen euro, Daarmee is de vijfvoudig international niet alleen de meest waardevolle speler in de selectie van Ajax, maar ook de meest waardevolle speler in de gehele Eredivisie. Hato is overigens niet de meest waardevolle Nederlander. Deze titel is weggelegd voor Ryan Gravenberch.

De ETV-stijging van Hato zorgt er tevens voor dat de selectiewaarde van Ajax is toegenomen. De Amsterdammers beschikten afgelopen maand nog over een ETV van 206 miljoen euro. Door de prestaties in zowel de Eredivisie als Europa League, is de selectie van Ajax deze maand meer waard geworden. De ETV-update van FootballTransfers laat zien dat Ajax op dit moment een selectiewaarde van 223,6 miljoen euro beschikt. Daarmee is Ajax niet het meest waardevolle team in de Eredivisie. Zowel Feyenoord als PSV beschikt over een hogere ETV.

Ten opzichte van januari zijn alle transferwaardes bij Ajax toegenomen of gelijk gebleven, behalve die van één speler. Ahmetcan Kaplan zag zijn ETV afnemen van 7,7 naar 7,5 miljoen euro.

