Zirkzee vergeleken met wereldtoppers: 'Dan wordt hij echt een fantastische speler'

Jan van Halst kijkt in de voorbeschouwing op de Nations League-wedstrijd tussen het Polen van en Portugal van met een schuin oog naar , vrijdag de spits van het Nederlands elftal tegen Hongarije. Waar de twee routiniers áltijd op de goede plek lijken te staan om af te drukken, moet de Nederlander scherper worden in het positie kiezen, concludeert Van Halst.

Met beelden uit de wedstrijd tussen Hongarije en Nederland toont Van Halst aan dat Zirkzee twee enorme kansen zou hebben gekregen, als hij door was gelopen naar de tweede paal. Juist dát doen spelers als Lewandowski en Ronaldo volop, waardoor ze vaak van dichtbij kunnen afdrukken, betoogt de voormalig middenvelder in de studio van Ziggo Sport.

"Het zijn nét de kleine dingetjes", vat Van Halst het euvel van Zirkzee bondig samen. "Nét te laat, nét niet explosief genoeg. Het kan nog nét even iets scherper, dan wordt het echt een fantastische speler", vervolgt Van Halst. Presentator Wytse van der Goot vraagt: "Is het scherpte, of zoals Louis van Gaal dat noemt 'geilheid voor de goal'?". "Daar zou je het mee kunnen vergelijken, ja", beaamt Van Halst.

