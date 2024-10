Oranje-dissonant krijgt volle laag: ‘Ik heb de hype nooit helemaal begrepen’

Vincent Schildkamp is niet te spreken over de prestaties van . De aanvaller van Manchester United begon vrijdagavond in de spits bij het Nederlands elftal in de wedstrijd tegen Hongarije (1-1), maar liet een matige indruk achter. “Ik heb de Zirkzee-hype nooit helemaal begrepen”, oordeelt de voetbalcommentator.

Zirkzee kreeg tegen Hongarije de voorkeur boven Brian Brobbey, maar kon zich maar nauwelijks laten zien. De 23-jarige aanvaller kwam er nooit echt aan te pas in het duel, waarna hij in de 76e minuut gewisseld werd voor Brobbey.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hooijdonk geeft na 18 maanden toe: 'Van der Vaart zag het goed, hij was een van de eersten'

“Heb de Zirkzee-hype nooit helemaal begrepen. Heeft op een schitterende techniek na, niets van een topspits”, tweet Schildkamp tijdens de wedstrijd van Oranje. De commentator leest in de reacties dat weinig mensen het met hem eens zijn. “Hij is in alles beter dan Brobbey hoor”, schrijft een gebruiker van X.

De verwachting is dat Zirkzee komende interland tegen Duitsland weer genoegen moet nemen met een plek op de reservebank. Brobbey, die vorige keer ook al tegen Die Mannschaft speelde, lijkt de kans te krijgen van Koeman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hooijdonk geeft na 18 maanden toe: 'Van der Vaart zag het goed, hij was een van de eersten'

Pierre van Hooijdonk geeft Rafael van der Vaart met terugwerkende kracht gelijk.