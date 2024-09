Sem Steijn met heerlijke omhaal: 'Als het een jurysport zou zijn...'

heeft dinsdagavond met een heerlijke omhaal zijn ploeg FC Twente naar een 2-0 voorsprong geschoten tegen sc Heerenveen. De aanvallende middenvelder maakte ook het eerste doelpunt, vanaf de stip.

Toen Sam Lammers in de 20ste minuut werd getorpedeerd door Mickey van der Hart, mocht Steijn achter de bal gaan staan, waarna hij feilloos binnenschoot. De 22-jarige middenvelder probeerde enkele minuten later een omhaal om de score te vergroten, maar dat mislukte. In de 39ste minuut was het uiteindelijk toch raak, op fraaie wijze.

De commentator van dienst bij ESPN is ook onder de druk. "Twee keer is scheepsrecht, twee keer een poging tot een omhaal. Deze is misschien nog wel spectaculairder dan poging een. In de categorie brute goals valt een omhaal altijd. Steijn kun je beter niet vrijlaten op zo'n moment. Hij past perfect en precies, binnenkant paal. Als het een jurysport zou zijn, zou hij voor meer hebben geteld."

Voor sc Heerenveen is het de eerste wedstrijd na de blamage tegen AZ Alkmaar, waarbij met 9-1 verloren werd. Ondanks die grote score heeft Robin van Persie niet besloten wijzigingen door te voeren in de defensie. Een nieuwe monsterscore oplopen uit bij FC Twente lijkt minder waarschijnlijk, al staat het bij rust dus al 2-0. Volg hier de rest van de wedstrijd.