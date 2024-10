Dramatisch moment: Unnerstall pakt rood tegen Lazio en krijgt staande ovatie

Een dramatisch moment voor FC Twente in de Europa League-wedstrijd tegen Lazio. Al in de tiende minuut kreeg doelman een rode kaart.

Unnerstall kwam ver zijn doel uit in een poging eerder bij de bal te komen dan de doorgebroken spits Boulaye Dia. Dat lukte niet: met zijn sliding raakte hij Dia, waarna een directe rode kaart volgde.

De Montenegrijnse Nikola Dabanovic kende geen genade en stuurde Unnerstall weg. Mitchell van Bergen werd het kind van de rekening: hij werd naar de kant gehaald, zodat Przemyslaw Tyton in het doel kon plaatsnemen.

Volg de wedstrijd tussen FC Twente en Lazio in ons liveverslag!

Het is de zoveelste tegenvaller voor de Duitser in korte tijd. Met fouten in het meevoetballen viel hij al in negatieve zin op tegen Feyenoord (2-1 nederlaag) en RKC Waalwijk (2-2).

Commentator Albert Mantingh van Ziggo Sport zag dat de fans ervoor kozen om Unnerstall te blijven steunen. “Hij zal enorm balen. Zoveel goede momenten gehad dit seizoen en in het verleden. En vandaar ook een staande ovatie. Dit vind ik mooi, hoor. De fans steken hem een hart onder de riem.”

𝐍𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄... Lars Unnerstall moet eraf met een rode kaart! 😭

Twente moet al heel vroeg met 10 man verder tegen Lazio 💔#ZiggoSport #UEL #TWELAZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2024

