Twente-spelers laten zich gaan over scheidsrechter: ‘Had wel een bepaalde impact’

en zijn niet te spreken over de arbitrage in de wedstrijd tussen FC Twente en Lazio (0-2) in de Europa League. Beide spelers willen niet al te lang over de scheidsrechter praten, maar ze zijn duidelijk niet tevreden met het optreden van Nikola Dabanovic.

FC Twente ging donderdagavond in eigen huis onderuit tegen Lazio na een vroege rode kaart voor doelman Lars Unnerstall. In de tweede helft kregen de Tukkers meerdere gele kaarten getoond, terwijl de bezoekers helemaal niet op de bon zijn geslingerd. Vlap, die een kaart kreeg terwijl hij al gewisseld was, begrijpt er helemaal niets van. “Ik krijg nog een kaart waarvan ik denk: ‘Hoe kun je deze nou geven?’”, begint hij in gesprek met Ziggo Sport.

“Hij heeft aan ons alleen maar gele kaarten gegeven en uiteindelijk moet hij aan hen een gele kaart geven, dat doet die niet”, gaat Vlap verder. Bij dat moment kreeg de middenvelder zelf wel geel, dus wat riep hij dan? “Niets, ik maakte een handgebaar en ik kwam van de bank af. Maar dan staat er zo’n mannetje aan de zijlijn die heel nadrukkelijk in zijn oortje praat van: ‘Er stormt er een de bank af’. Nou ja… Geeft die mij een gele kaart. Ik wil niet alleen over de scheids praten, maar ik vond wel dat die een bepaalde impact had.”

Van Wolfswinkel niet te spreken over arbitrage

Ook Van Wolfswinkel wordt na afloop van de wedstrijd gevraagd naar het optreden van de scheidsrechter, maar daar wil hij niets specifieks over kwijt. “Dat jij de vraag stelt, zegt genoeg eigenlijk. Laten we het daarbij houden”, is hij duidelijk.

