Go Ahead Eagles krijgt nieuwe eigenaar: 'Jongensdroom die uitkomt'

Ondernemer John Lageman (51) wordt de nieuwe grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles, zo meldt De Stentor. Lageman neemt, mits de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB groen licht geeft, in totaal zeventig procent van de aandelen in de Deventer Eredivisionist over.

Afgelopen zomer, amper twee weken na het winnen van de playoffs om Europees voetbal, werd Go Ahead opgeschrikt door het plotselinge overlijden van toenmalig eigenaar Kees Vierhouten. Die had negentig procent van de clubaandelen in handen. Zijn nabestaanden behouden dertig procent van de aandelen in handen en dragen de overige zestig procent over aan Lageman. "Toen John zijn interesse toonde, voelden we meteen dat hij dezelfde passie en visie heeft. Dit is vanuit onze situatie de beste stap voor de club. Wij blijven uiteraard betrokken en kijken met vertrouwen naar de toekomst", zegt Vierhoutens weduwe Mirjam tegen bovengenoemde krant.

Lageman neemt daarnaast nog eens tien procent van de clubaandelen over van oud-Eagels-voorzitter Hans de Vroome, waardoor zijn totale belang in de club op zeventig procent uit gaat komen. "Voor mij is dit een jongensdroom die uitkomt. Go Ahead Eagles is een club met een rijke historie, een geweldige supportersschare en een unieke positie in het Nederlandse voetbal. Supergaaf om bij mijn cluppie aan de slag te gaan en mijn passie te volgen", zegt Lageman zelf.

Lageman is oprichter van softwarebedrijf ValidSign en nam afgelopen donderdag bierbrouwerij Davo over. Met eerstgenoemde onderneming was Lageman reeds als sponsor verbonden aan Go Ahead.