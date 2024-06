Kees Vierhouten, eigenaar van Go Ahead Eagles, op 51-jarige leeftijd overleden

Kees Vierhouten is woensdag plotseling overleden aan een hartinfarct. Hij was sinds 2021 grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles. Vierhouten is 51 jaar geworden.

Vierhouten was de eigenaar van de Vierhouten Groep, een groep bedrijven uit Ermelo. Die bedrijven focusten zich op verpakkingen en transport. Sinds 2021 was hij als grootaandeelhouder verbonden aan Go Ahead Eagles. Hij was in het bezit van negentig procent van de aandelen van de Deventenaren.

Go Ahead Eagles heeft via de officiële kanalen op het nieuws gereageerd. "Bedroefd heeft Go Ahead Eagles kennisgenomen van het overlijden van de 51-jarige Kees Vierhouten. De grootaandeelhouder van Go Ahead Eagles overleed woensdagavond aan een hartinfarct", valt te lezen op de clubwebsite.

"Geschokt en verbijsterd heeft Go Ahead Eagles dit nieuws vandaag ontvangen", gaat het verder. "In de eerste plaats wil Go Ahead Eagles zijn vrouw Mirjam, en zijn kinderen Harm, Vin, Evi en Louise en alle andere nabestaanden veel steun wensen met dit heftige verlies."

Supporters van de club uit Deventer hebben op woensdag 12 juni de gelegenheid om afscheid te nemen van Vierhouten. Dat kan op die dag tussen 19:00 uur en 21:00 uur op het supportersplein bij het stadion.