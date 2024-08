Update: Pierre van Hooijdonk gaat op aandringen NOS in andere functie verder bij NAC Breda

Pierre van Hooijdonk gaat volgens BN DeStem zijn functie als commissaris bij NAC Breda neerleggen. De oud-spits doet dat volgens de krant op last van de NOS, waar hij onder contract staat als analist en onder meer te zien is in Studio Voetbal. De omroep vindt dat zijn werkzaamheden voor de Eredivisieclub de schijn van belangenverstrengeling zouden kunnen opwekken.

Van Hooijdonk trad in oktober 2022 toe tot de rvc van NAC, de club die hij als speler vier jaar diende (1991-1995) en waar hij de weg plaveide voor een fraaie loopbaan die hem langs clubs als Celtic, Feyenoord en Benfica zou leiden. In 2005 keerde Pi-Air een halfjaar terug in Breda, maar vertrok hij in de winterstop weer naar Feyenoord, waar hij zijn carrière een jaar later afsloot.

De afgelopen twee jaar was Van Hooijdonk als commissaris bij NAC verantwoordelijk voor de portefeuille technische zaken. In die hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor de aanstelling van Peter Maas als technisch directeur en had hij ook een hand in het aantrekken van Peter Hyballa als hoofdtrainer. NAC gaat echter 'op korte termijn' aankondigen dat de rvc 'flink van samenstelling zal veranderen' en dat Van Hooijdonk daar geen deel meer van zal uitmaken, zo schrijft BN DeStem.

"De NOS heeft Van Hooijdonk verteld dat het niet wil dat een vaste analist bij een betaald voetbalorganisatie actief is om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan", schrijft de lokale krant. Tot vorig seizoen was de dubbelfunctie van Van Hooijdonk geen probleem voor de omroep, daar de Brabantse club actief was in de Keuken Kampioen Divisie. De verrassende promotie van afgelopen zomer verandert de situatie echter. "Nu NAC na vijf jaar afwezigheid terug is in de eredivisie en Studio Voetbal wekelijks de eredivisie bespreekt, is de bestuursfunctie van Van Hooijdonk bij NAC niet meer te billijken", leest het.

Van Hooijdonk veroorzaakte rel met uitspraken over Steijn

Een jaar geleden veroorzaakten uitspraken die Van Hooijdonk in Studio Voetbal deed over toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn een geruchtmakende rel. De oefenmeester werd door Van Hooijdonk onder meer beticht van 'duistere dealtjes' in zijn tijd als trainer van NAC. De NOS besloot de analist voorlopig niet aan te laten schuiven in het praatprogramma. Een kleine week later kwam Van Hooijdonk met een rectificatie en bood hij Steijn zijn excuses aan. Er bestond al langer onenigheid tussen de twee, wat mogelijk werd veroorzaakt door het feit dat Van Hooijdonks zoon Sydney in de periode dat Steijn de scepter zwaaide regelmatig op de bank zat.

Update 14.27 uur: Voetbal International bevestigt dat Van Hooijdonk zijn werkzaamheden als commissaris bij NAC neerlegt. De samenwerking wordt volgens het weekblad echter niet helemaal beëindigd: "De oud-speler van de club blijft actief als adviseur technische zaken. Die functie kan hij wel goed combineren met zijn werk als analyticus op televisie", schrijft verslaggever Joost Blaauwhof. NAC heeft zelf overigens nog niets naar buiten gebracht over de verschuivingen binnen de rvc.