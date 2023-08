Van Hooijdonk beschuldigt Steijn van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes'

Pierre van Hooijdonk beticht Ajax-trainer Maurice Steijn van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' in zijn periode bij NAC Breda. De analist van Studio Voetbal geldt al langere tijd als criticaster van Steijn en kwam zondagavond met meer toelichting over zijn standpunt. Hij verdedigde zich tegenover Rafael van der Vaart, die zich juist een groot liefhebber van Steijn toonde. Steijn was in het seizoen 2020/21 trainer van NAC, de club waarvan Van Hooijdonk commissaris is.

"Ik vind het een geweldige vent. Ik heb met hem gesproken…", zei Van der Vaart. "Als wat?", wilde Van Hooijdonk weten. "Nou, gewoon gepraat. Dat kan hè, met mensen", antwoordde Van der Vaart. Van Hooijdonk wilde weten of Steijn ten tijde van het gesprek al trainer van Ajax was. Van der Vaart reageerde verongelijkt en zei uiteindelijk dat hij enkele maanden geleden bij Ajax heeft gesproken met Steijn, die toen dus al trainer was.

"Verplaats je eens in mij", zei Van der Vaart tegen presentator Sjoerd van Ramshorst over de manier waarop hij bejegend werd aan tafel. Van Hooijdonk lachte: "Hij heeft het niet makkelijk." Van der Vaart heeft in ieder geval een goede indruk gekregen van Steijn. "We weten allemaal dat Pierre het helemaal niks vindt. Pierre mag uitleggen waarom niet. Ik vind het een fantastische trainer, iemand die dicht bij de supporters staat."

"Ik denk dat het een succes gaat worden dit jaar, ondanks dat de selectie niet is wat ik als Ajacied hoop", voegde Van der Vaart daaraan toe. Vervolgens vroeg Van Ramshorst of Van Hooijdonk nog objectief naar Steijn kan kijken. Steijn noemde Van Hooijdonk in maart nog 'een lul'; de twee liggen elkaar al langer niet. Wat niet meehielp, was dat Steijn als trainer van NAC Breda niet altijd een basisplek inruimde voor Sydney van Hooijdonk, de zoon van Pierre.

"Zeker", antwoordde Van Hooijdonk op de vraag of hij nog objectief is over Steijn. Maar Van der Vaart viel hem in de rede: "Mag ik die vraag beantwoorden? Het antwoord is nee." Van Hooijdonk reageerde: "Nu ga je net zo dom lullen als een simpele supporter. Die denken ook allemaal zo. Dat is hetzelfde als dat ik moet uitleggen dat het tussen Robin (van Persie, red.) en mij ook wel allemaal een beetje meevalt, en niet zo sterk is als mensen denken. En nu doe jij met zo'n domme opmerking hetzelfde, in de beeldvorming."

Van der Vaart: "Dus jij wil zeggen dat je fantastisch bent met Robin? Als de naam Robin valt, komt de stoom uit je oren. Bij de naam Maurice ook. Dat is gewoon waar." Van Hooijdonk: "Nee, helemaal niet. Maar als ze dingen zeggen die niet waar zijn, dan mag ik daar toch op reageren?" Van der Vaart: "Zeker, maar het is toch waar dat jij niet lekker bent met hen?" Van Hooijdonk: "Dat klopt."

Steijn presteerde vorig seizoen geweldig met Sparta Rotterdam, met een zesde plek in de Eredivisie. Toch zei Van Hooijdonk dat het vooral door het materiaal kwam. "Ik heb niet gezegd dat Sparta niet goed presteerde. Ik vind Steijn geen goede trainer. Hij is geen sowieso geen goede trainer geweest bij NAC. Heeft dat met mijn zoon te maken? Nee, helemaal nul. Daar zijn zoveel foute dingen gebeurd." Van Ramshorst vraagt of Van Hooijdonk twee voorbeelden kan noemen. "Nee, dat doe ik niet", aldus Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk noemt Steijn wel 'een luie trainer in de tijd van NAC'. "Dan bedoel ik: drie, vier dagen de spelers vrij geven. En dan ga ik me op glad ijs begeven, maar… Duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars over spelers. Dat kon toen allemaal, want de directeur van NAC was zijn vriend. Mattijs Manders. Welke spelers? Dat kun je zelf opzoeken." Van Hooijdonk lichtte niet toe waarom de deals 'duister' waren. Van Ramshorst vroeg of Steijn zichzelf heeft verrijkt met de deals. Daar gaf Van Hooijdonk geen antwoord op. "Betrokken."

Van Ramshorst: "Of vrienden zijn daarmee bevoordeeld?" Van Hooijdonk leek dat met een hoofdgebaar te beamen. "Dat gaat al iets…", zei hij zonder zijn zin af te maken. Van der Vaart kwam er later in de uitzending nog op terug en wilde meer duidelijkheid van Van Hooijdonk. Die liet echter niets meer los. "Ik ben er even stil van."