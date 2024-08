Beelden van Pierre van Hooijdonk verspreid: analist geniet volop van ondergang Ajax

Pierre van Hooijdonk was zondagmiddag prominent toeschouwer bij het duel in de Eredivisie tussen NAC Breda en Ajax (2-1). De analist, oud-voetballer en bestuurder van NAC werd regelmatig in beeld gebracht door de televisiecamera’s van ESPN en genoot zichtbaar van de overwinning van de Bredanaars op Ajax.

Van Hooijdonk maakt deel uit van de Raad van Commissarissen van NAC en is daarin verantwoordelijk voor het technisch beleid van de club. De oud-aanvaller en analist van Studio Voetbal nam zondag tegen Ajax dan ook plaats op het ereterras van het Rat Verlegh Stadion, samen met zijn partner Elvira van Diemen.

Van Hooijdonk werd meerdere keren in beeld genomen door de televisiecamera’s van ESPN, onder meer na beide doelpunten van NAC. Met name zijn reactie na de 1-0 van Matthew Garbett viel op en wordt op social media massaal verspreid: Van Hooijdonk lachte breeduit en genoot zichtbaar.

Neutrale NOS-analist neemt waar hoe Ajax op 1-0 achterstand komt tegen NAC. #nacaja pic.twitter.com/d8SrFl4xLU — Marc Dik (@Marc_Dik) August 18, 2024

