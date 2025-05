Martens krijgt veeg uit de pan: 'Heel erg klein, dit!'

Kees Kwakman heeft zich zondag gestoord aan de reactie van Maarten Martens na afloop van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ (0-3). De analist van ESPN noemt de uitspraken van Martens ‘heel klein’.

Martens liet na de wedstrijd zijn frustraties de vrije loop over de arbitrage in Nederland. Hij hekelde bijvoorbeeld de gele kaart van Alexandre Penetra. “Die jongen is nu voor de derde keer geschorst. Dat moeten jullie eens een keer op een rijtje zetten”, riep hij op. Hij haalde een gele kaart aan die Penetra de bekerfinale kostte en verwees ook naar de uitwedstrijden tegen Ajax (16 maart) en PSV (11 januari) waarin beslissingen niet in het voordeel van AZ uitvielen.

Artikel gaat verder onder video

Op bezoek bij Go Ahead kreeg Wouter Goes zondag een rode kaart. Daarna ontstond een opstootje. Ook even daarvoor liepen de gemoederen hoog op, toen Kees Smit een duw uitdeelde aan Enric Llansana. Volgens Kwakman neemt Martens te weinig verantwoordelijkheid voor het gedrag van de AZ-spelers.

'Wouter Goes moet geen domme tackle maken'

“Geen enkele zelfkritiek! Het opstootje ‘hadden we misschien beter moeten doen’… Nee, Smit moet gewoon z’n verstand gebruiken in plaats van een duw uit te delen! Goes moet gewoon meelopen met zijn man en geen domme tackle maken”, somt Kwakman op bij Dit was het Weekend. “Hij begint ook over de gele kaart van Penetra, maar dat was gewoon een terechte gele kaart. Edvardsen kan gewoon zijn enkel breken, want die komt klem te zitten door de andere knie van Penetra. Hij speelt wel de bal, maar met zijn andere been haalt hij Edvardsen onderuit. Ik vind het gewoon heel erg klein van Martens, als ik dit hoor.”

LEES OOK: Wouter Goes laat zich plots van heel andere kant zien

Collega-analist Kenneth Perez is het daarmee eens en deelt juist een compliment uit aan Bas Nijhuis, de scheidsrechter van dienst. “Ik vind Bas Nijhuis heel goed fluiten. Ik vind hem een van de weinige scheidsrechters die niet overal in trapt bij spelers en zich niet heel spastisch en theatraal gedraagt op het veld. Waar ik het wel met Martens over eens ben, is wat hij zegt over het geschreeuw van de vierde man en de grensrechters. Ga er maar aan staan als scheidsrechter, als die mensen in je oor schreeuwen.”

Vind jij dat Maarten Martens terecht kritiek heeft op de arbitrage in Nederland? Laden... 10.5% Ja, de arbitrage is vaak in het nadeel van AZ 68.4% Nee, hij moet meer zelfkritiek tonen 21.1% Deels, maar hij moet ook naar zijn eigen team kijken 19 stemmen

