Henk Spaan hekelt Van Hooijdonk: ‘Hij zal dit niet zeggen, daar is hij te groot voor’

Henk Spaan heeft zich zitten ergeren aan de uitspraken van Pierre van Hooijdonk over voorafgaand aan de ontmoeting tussen Roemenië en het Nederlands elftal in de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland. Van Hooijdonk kon zich totaal niet vinden in de uitleg van Ronald Koeman over de basisplaats voor Bergwijn. De Ajax-aanvoerder liet een prima indruk achter, maar volgens Spaan is Van Hooijdonk ‘te groot’ om zich te ‘verontschuldigen’.

Koeman is al het hele EK zoekende op de rechtsbuitenpositie. In de eerste groepswedstrijd tegen Polen stond daar Xavi Simons opgesteld. Een paar dagen later tegen Frankrijk kreeg Jeremie Frimpong een kans en in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk mocht Donyell Malen zich op die positie laten zien. Geen van de genoemde namen maken maakte echter een onbetwistbare indruk, waardoor Koeman het in de achtste finales tegen Roemenië toch weer anders invulde. Ditmaal kreeg verrassend genoeg Bergwijn een basisplaats. De Ajacied speelde tot het treffen met de Roemenen geen minuut op dit EK.

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk kon zich niet vinden in de uitleg van Koeman voorafgaand aan de aftrap dinsdagavond. De bondscoach refereerde onder meer aan diens eerste periode als bondscoach. Een ‘slechte reden’, zo stelde Van Hooijdonk. “We zijn hier op een EK, niet op een soort afscheidstoernooitje waar je nog wat oude vriendjes mee naartoe neemt omdat ze in het verleden belangrijk voor je zijn geweest. Ik heb het gevoel dat dit gebaseerd is op hoop”, zo klonk het. Spaan kan heus begrijpen dat men iets aan te merken heeft op Bergwijn, maar ergert zich aan Van Hooijdonk. “Over de functie als aanvoerder van Ajax valt te twisten, de wisselvallige vorm moet oorzaken hebben die we niet kunnen duiden, maar de eerste helft tegen Roemenië was uitstekend - wat de NOS-analist bijgenaamd Pi-Air vooraf ook had beweerd”, schrijft Spaan bij Het Parool.

De columnist zag dat Van Hooijdonk ‘slechts zuinig’ terugkwam op zijn uitlatingen over Bergwijn. “De grote Van Hooijdonk zal niet zeggen: ‘Sorry, dit had ik niet goed gezien.’ Te groot”, aldus Spaan. Maar bovenstaande was volgens Spaan nog niet eens het grootste probleem van de ‘analyse’ van de voormalig profvoetballer. “Tot overmaat van ramp meldde de, hopelijk voor hem, ruim betaalde expert dat hij Malen prefereerde omdat Bergwijn nooit op 9 had gespeeld. Detail: Bergwijn vertrok hij Ajax toen hij 13 was, omdat trainer Trustfull een boomlange stijve midvoor, een soort Pierre, de voorkeur gaf boven Stevie, die zeven jaar spits was geweest bij Ajax. Reken maar dat Bergwijn morgenavond (zaterdag, red.) weer gewoon staat opgesteld. Hij speelt namelijk beter ‘tussen de linies’, aldus Koeman”, zo schrijft Spaan.

Bergwijn speelde een goede eerste helft tegen Roemenië, maar verscheen na de rust niet meer binnen de lijnen. De aanvaller had een tik gekregen en werd uit voorzorg gewisseld. In de dagen na de ontmoeting met de Roemenen bleek er niets ernstigs aan de hand te zijn. Bergwijn traint ‘gewoon’ mee.

