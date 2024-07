Van Hooijdonk is vernietigend over optreden van Koeman voor de camera van de NOS

Pierre van Hooijdonk heeft weinig begrip voor de keuze van Ronald Koeman om Steven Bergwijn een basisplek te geven voor het duel tussen Roemenië en Nederland. De uitleg van Koeman bij de NOS kan Van Hooijdonk geenszins overtuigen.

Koeman legde uit dat Bergwijn vanaf rechts wat meer aan de binnenkant moet gaan spelen. “Ik denk dat Malen dat ook goed kan”, reageert Van Hooijdonk. “We hebben hem als centrumspits gezien. Als je daar kan spelen, en aan de buitenkant, dan is het in mijn optiek helemaal niet zo’n grote omschakeling om daar tussenin te gaan lopen. Ik blijf het een heel verrassende keuze vinden.”

Koeman refereerde ook aan de prestaties van Bergwijn in zijn eerste periode als bondscoach. Dat vindt Van Hooijdonk een ‘slechte reden’. “We zijn hier op een EK, niet op een soort afscheidstoernooitje waar je nog wat oude vriendjes mee naartoe neemt omdat ze in het verleden belangrijk voor je zijn geweest. Ik heb het gevoel dat dit gebaseerd is op hoop.”

Collega-analist Rafael van der Vaart is iets begripvoller richting Koerman. “Bergwijn is mee en het is ook niet zo dat de anderen de pannen van het dak spelen. Je ziet dat het gebaseerd is op een gevoel en op de trainingen. Hij is fit aan het worden, zegt Koeman. Dan is dit misschien wel het moment.”

