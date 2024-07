Koeman verklaart opmerkelijke keuze: ‘Hij kan die rol heel goed spelen’

Ronald Koeman baarde met zijn opstelling voor het duel tegen Roemenië nogal wat opzien. De bondscoach van het Nederlands elftal koos voor in plaats van op de rechterflank en legt in gesprek met de NOS uit waarom hij tot deze keuze is gekomen.

“We willen dat iemand vanuit de rechterkant wat meer aan de binnenkant speelt, om hun aan die kant kapot te spelen", legt Koeman uit. “In dat idee hebben we meer behoefte aan een speler die dat goed kan bespelen aan de binnenkant en dat heeft Steven (Bergwijn, red.). Ook vanuit mijn eerste periode als bondscoach. Plus het feit dat hij nu veel fitter is dan toen hij binnenkwam.”

Artikel gaat verder onder video

Verslaggever Jeroen Stekelenburg benadrukt dat Bergwijn geen goed seizoen heeft gespeeld bij Ajax, maar dat heeft geen invloed gehad op de keuze van Koeman. “Ik kijk naar de mogelijkheden die hij heeft, hoe fit hij is en wat hij op de trainingen heeft laten zien. Het zal misschien niet voor de hele wedstrijd zijn, maar ik denk dat hij die rol heel goed kan spelen.”

Wat dan precies de bedoeling is? “We willen het middenveld vullen met Xavi, twee zessen en met hem. En dan kijken of daar de ruimtes aan de zijkanten liggen. We hebben geanalyseerd en gekeken, maar dat weet je nooit. Ze kunnen ook ineens met allemaal heel ver terug gaan spelen. Dan ontstaat er ook weer een andere situatie, maar dat hebben we ook doorgesproken. Dan zal hij weer meer aan de rechterkant gaan spelen”, aldus Koeman.

Volg de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Satirische video van afgekeurd Oranjedoelpunt gaat viraal

Een satirische video van de goal van Xavi Simons tegen Frankrijk gaat viraal op sociale media.