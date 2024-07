Opstelling Oranje: Koeman zorgt voor enorme verrassing met derde wijziging tegen Roemenië

De opstelling van het Nederlands elftal in de achtste finale van het Europees Kampioenschap tegen Roemenië is bekend. Ten opzichte van het afsluitende groepsduel met Oostenrijk verdwijnen - zoals al werd verwacht - en uit de basis en keren en in hun plaats terug. Daarnaast tovert Koeman nog een verrassing uit de hoge hoed, want Steven Bergwijn mag rechts voorin zijn opwachting maken waar Donyell Malen opnieuw aan de aftrap werd verwacht.

Koeman houdt tegen de Roemenen vast aan eerste doelman Bart Verbruggen en het vaste centrum van zijn viermansdefensie, dat andermaal bestaat uit Stefan de Vrij en aanvoerder Virgil van Dijk. Op rechts keert Dumfries dus terug, wat ten koste gaat van Feyenoorder Lutsharel Geertruida. Als linksback blijft Nathan Aké gehandhaafd.

Op het middenveld blijven Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders als verdedigend blok de voorkeur krijgen. De driemanslinie wordt gecompleteerd door Xavi Simons, tegen Oostenrijk na ruim een halfuur de vervanger van Veerman.

Voorin voert Koeman dus zijn derde wijziging door: Bergwijn krijgt tot veler verrassing voor het eerst dit toernooi speelminuten, waar Malen juist opnieuw verwacht werd. Buiten de Ajacied blijven Memphis en Cody Gakpo verzekerd van hun basiplaatsen.

'Helemaal niet aan gedacht'

NOS-analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk reageren verrast op de naam van Bergwijn in de basiself. "Temeer omdat ik Malen, met name in zijn aanvallende acties als rechtsbuiten, het gewoon prima vond doen", zegt Van Hooijdonk. "Ik vind het echt opvallend, Malen was niet een dissonant in het elftal. Sterker nog, ik vond hem bij de beteren horen", besluit Pi-Air. Van der Vaart sluit zich bij hem aan: "Ik had daar helemaal niet aan gedacht, eigenlijk. We weten allemaal wat hij kan, maar hij heeft natuurlijk een heel moeilijk seizoen gehad. Dan hoopt Koeman misschien dat hij een bevlieging krijgt. We horen dat hij geweldig schijnt te trainen, maar dat is wel trainen. Maar als hij het op zijn heupen heeft is het een geweldige speler, en hij heeft met Dumfries al vaker goed samengespeeld. Maar dat is alweer een tijd geleden, natuurlijk", aldus Van der Vaart.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo

