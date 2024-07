Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman voert tegen Roemenië twee wijzigingen door

Ronald Koeman wijzigt de opstelling van het Nederlands elftal voor de achtste finalewedstrijd tegen Roemenië op het Europees Kampioenschap in Duitsland op twee posities ten opzichte van het laatste groepsduel met Oostenrijk (2-3 verlies). Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. moet zoals verwacht genoegen nemen met een plek op de bank. komt voor hem in de plaats. Ook verschijnt aan de aftrap.

Veerman maakte indruk in de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen IJsland (4-0 winst) en leek daarmee te bevestigen dat hij een geschikte vervanger van de geblesseerd afgehaakte Frenkie de Jong was. De middenvelder van PSV begon in de eerste EK-wedstrijd tegen Polen aan de aftrap, maar slaagde er niet in zijn stempel op het spel te drukken. Hij werd na een uur naar de kant gehaald door Koeman en moest in de wedstrijd tegen Frankrijk genoegen nemen met een plek op de bank. Veerman keerde in het laatste groepsduel met Oostenrijk terug in de basis, maar zakte volledig door de ondergrens.

De spelmaker van de regerend kampioen van Nederland kreeg zowel tijdens als na de clash met de Oostenrijkers bakken met kritiek over zich heen. Zo suggereerde Valentijn Driessen zelfs dat het einde interlandloopbaan was voor Veerman. Nathan Aké en Virgil van Dijk sprongen een paar dagen later voor hun teamgenoot in de bres, maar Koeman lijkt voorlopig geen beroep op hem te doen. De verwachting is dat Veerman dinsdagavond tegen Roemenië zijn basisplaats kwijtraakt aan Simons. De voormalig PSV-smaakmaker had in de eerste twee groepswedstrijden een basisplaats, maar begon tegen Oostenrijk op de bank. Hij kwam in de eerste helft als vervanger van Veerman binnen de lijnen en verzorgde de assist voor de 1-1 van Cody Gakpo.

Simons voor Veerman is niet de enige wijziging in de opstelling van het Nederlands elftal. Denzel Dumfries keert eveneens terug in de basis. De vleugelverdediger werd tegen de Oostenrijkers uit voorzorg aan de kant gehouden. Zijn vervanger Lutsharel Geertruida kon eveneens niet imponeren. Voor de rest doet Koeman een beroep op dezelfde namen. Bart Verbruggen verdedigt uiteraard het doel. De achterhoede wordt gecompleteerd door Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Simons krijgt op het middenveld gezelschap van Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders en de voorhoede wordt gevormd door Donyell Malen, Memphis Depay en Gakpo.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo.

