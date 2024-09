Driessen trekt pijnlijke conclusie over de Eredivisie: 'Een ontmaskering, zó ontzettend zwak'

Valentijn Driessen trekt na de eerste speelronde in de Champions League een uiterst pijnlijke conclusie over het niveau in de Eredivisie. Landskampioen PSV beet dinsdag namens Nederland het spits af en ging kansloos onderuit op bezoek bij Juventus (3-1), waarna Feyenoord twee dagen later in De Kuip met grote cijfers verloor van Bayer Leverkusen (0-4).

In de podcast Kick Off van De Telegraaf oordeelt Driessen stevig over de ruime nederlaag van Feyenoord: "In de eerste helft leek het gewoon nergens op... en ook in de tweede helft leek het nergens op", meent de chef voetbal van de ochtendkrant. Het elftal van Brian Priske had zelfs een nóg hardere tik kunnen krijgen: "In de slotfase krijgt Leverkusen nog een keer een drie-tegen-twee-situatie en een keer een vier-tegen-drie-situatie, waardoor zij rustig uit kunnen lopen naar 0-5 of 0-6. Dan heeft Feyenoord niets te vertellen."

"Dat was ook het pijnlijke", beaamt zijn collega Mike Verweij. "Je zag echt dat ze gas terugnamen in de tweede helft, dan komen er nog een paar invallers die zich wél willen laten zien. Dan kan het maar zo nog 0-7 worden", aldus Verweij. Presentator Pim Sedee trekt een parallel met de nederlaag die PSV in Turijn moest slikken, maar Driessen vindt de situaties niet helemaal vergelijkbaar. "Bayer Leverkusen is nog de kampioen van Duitsland. Die zijn vorig jaar ongeslagen gebleven op de finale van de Europa League na en hebben dit jaar één wedstrijdje verloren (van RB Leipzig, red.), dat was een faux-pas. Dat je het daar heel moeilijk tegen krijgt als Feyenoord, dat vijf of zes basisspelers van vorig seizoen mist, dat kan je een beetje voorzien."

Het verlies van PSV was wat dat betreft ontluisterender, vervolgt Driessen: "Tegen de nummer drie van Italië, wat een afgang was dat", klinkt het. "Die hebben eigenlijk ook geen enkele kans gehad. In het begin mochten ze meedoen tot de zestien, daarna waren ze de bal iedere keer kwijt. Dat vond ik eigenlijk nóg schrijnender dan Feyenoord, zeker gezien de omstandigheden."

Pijnlijke conclusie over de Eredivisie

Verweij stipt aan dat Ramiz Zerrouki donderdagavond met een knullige fout de 0-1 van Bayer Leverkusen inleidde in De Kuip. "Dan kun je de link leggen met Joey Veerman, precies hetzelfde", meent Driessen. "Die maakt ook op de beslissende momenten fouten. Balverlies lijden, niet terug verdedigen, eerst een beetje staan te kijken", somt de journalist op. "Ik vond het echt een beetje de ontmaskering van bepaalde spelers van Feyenoord en PSV - en daarmee ook van de Eredivisie. Op die twee clubs stond vorig seizoen geen maakt, op PSV nog steeds niet. Maar dat komt: de rest van de clubs zijn zó ontzettend zwak", aldus Driessen.

