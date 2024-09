'Dan wordt hij diep ongelukkig, ik vraag me af of hij in de winter aanstuurt op een vertrek bij Feyenoord'

Mike Verweij vraagt zich af hardop af of na de winterstop nog te bewonderen zal zijn in het shirt van Feyenoord. De 23-jarige middenvelder is na het vertrek van Lutsharel Geertruida gepromoveerd tot aanvoerder en was donderdag de enige speler die zich tegen Bayer Leverkusen onttrok aan de malaise, zo zag zijn collega Valentijn Driessen.

Feyenoord verloor in de eerste speelronde van de vernieuwde Champions League op eigen veld kansloos van de kampioen van Duitsland. De 0-4 eindstand was bij rust al bereikt. Waar veel spelers van de Rotterdammers niet konden terugkijken op een geslaagd optreden, voldeed Timber in de ogen van Valentijn Driessen wél. "Ik vond hem wel de uitzondering op de regel. De rest valt allemaal door de mand, maar hij niet. Hij kon wél met de intensiteit en het tempo mee en ook in de duels was hij goed", zegt Driessen goedkeurend in de podcast Kick Off van de Telegraaf.

Driessens collega Verweij haakt in: "Het interessante vind ik wel: hoe lang laat Quinten Timber zich niet desillusioneren, of hoe zeg je dat? Als hij om zich heen kijkt, moet hij diep ongelukkig worden. Ze hebben vorig jaar natuurlijk best een goed jaar gehad. Wel tweede, ver achter PSV, maar dan denk je dat het team alleen maar sterker gaat worden. En dat is het zeker niet geworden, dus ik vraag me wel af of Quinten Timber in de winterstop niet aanstuurt op een vertrek", aldus Verweij.

'De heiligverklaring van Arne Slot stoort me ook wel een beetje'

Daarop plaatst Driessen wel een flinke kanttekening bij de prestaties die Feyenoord afgelopen seizoen neerzette. "Dat goeie jaar... internationaal was het helemaal niet zo'n goed jaar van Feyenoord", stelt de journalist. "Die heiligverklaring van Arne Slot, dat stoort mij ook wel een beetje. Als je naar de cijfers gaat kijken, vorig jaar in de Champions League hebben ze gewoon twee keer verloren van Atlético Madrid, dat was de nummer drie van Spanje. Vervolgens Lazio, die winnen ze thuis. Dat was een leuke wedstrijd die je ook gelijk had kunnen spelen. Maar er wordt uit verloren van Lazio en bij Celtic ook. Dan ga je door naar de Europa League en word je uitgeschakeld door AS Roma, waar je al eens een finale van verloren hebt. Wat nou, een geweldig Europees seizoen onder Arne Slot? Vorig jaar was het ook niet veel", aldus Driessen.

