Wim Kieft is stellig en wijst naar 'beste spits' voor Nederlands elftal

Als het aan Wim Kieft ligt, blijft nog altijd een optie voor het Nederlands elftal. De aanvaller, die met zijn transfer naar de Braziliaanse competitie een stap terug gedaan lijkt te hebben, is volgens Kieft nog altijd de beste spits van Oranje, zo geeft hij aan in de uitzending van Rondo van Ziggo Sport.

“Schrijf hem nog niet af, want je moet het toch nog maar zien met Brian Brobbey en Joshua Zirkzee, wat dat nou echt gaat worden”, begint de oud-spits. “Als Memphis fit wordt en fit blijft, acht ik hem nog altijd beter dan die andere twee momenteel. Het is er tot nu toe veel te weinig uitgekomen in zijn carrière”, gaat Kieft verder.

“In aanleg is hij nog steeds de beste die we hebben op die plek”, sluit de analist zijn zegje af. “Het is toch lekker voor een bondscoach dat je drie goede spelers hebt voor één positie?”, sluit Guus Hiddink het onderwerp af.

Ronald Koeman gaf zowel Zirkzee, als Brobbey de kans in de afgelopen interlandperiode. Zirkzee mocht aantreden als basisspeler tegen Bosnië en Herzegovina en Brobbey tegen Duitsland. Beide spelers lieten een prima indruk achter.

