Derksen en Van der Gijp fileren toptrainer: 'Een soort boekhouder, een rare idioot'

Johan Derksen begrijpt er niets van dat de FA heeft besloten om Thomas Tuchel aan te stellen als nieuwe bondscoach van Engeland. De 51-jarige Duitser gaat per 1 januari 2025 aan de slag bij de Engelse voetbalbond en wordt de definitieve opvolger van de na het EK van afgelopen zomer vertrokken Gareth Southgate.

Engeland reikte op het toernooi in Duitsland tot de finale, maar moest daarin zijn meerdere erkennen in Spanje. Southgate besloot zijn bondscoachschap, dat in 2016 begon, na het EK niet te continueren. De FA stelde Lee Carsley (doorgeschoven van de Onder-21) aan als tussenpaus en maakte woensdag bekend dat Tuchel, oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea (waarmee hij in 2021 de Champions League won) en Bayern München, de definitieve opvolger van Southgate wordt.

De aanstelling van de Duitser komt woensdagavond ter sprake in Vandaag Inside. "Ik begrijp er niks van", zegt Derksen. René van der Gijp wijst erop dat Alan Shearer, Gary Lineker en Micah Richards, de voormalig (top-)voetballers die gezamenlijk de podcast The Rest Is Football maken, wel begrip hebben voor de aanstelling: "We hebben op dit moment in Engeland niet eentje van niveau voor het nationale elftal, zeggen zij", vat Van der Gijp samen.

"Dan had ik liever die vent van Liverpool genomen", verwijst Derksen naar Jürgen Klopp (die vorige week werd gepresenteerd als Global Head of Soccer bij Red Bull). Daar kan Van der Gijp inkomen: "Ja, of Carlo Ancelotti of Zinédine Zidane. Dan wil je toch ook een boegbeeld hebben? Dat is hij niet, het is een soort boekhouder, een rare idioot." Derksen uit zich in vergelijkbare bewoordingen: "Het is een beetje een gek."

