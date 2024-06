Van der Vaart teleurgesteld: 'We hebben allemaal een zwak voor hem, maar ik had er veel meer van verwacht'

Rafael van der Vaart is teleurgesteld in het spel van Denemarken op het Europees Kampioenschap in Duitsland, en specifiek in sterspeler . De Denen overleefden de groepsfase van het toernooi door drie keer gelijk te spelen maar vlogen er zaterdagavond in de achtste finales uit tegen het gastland.

Denemarken had in de poule genoeg aan remises tegen Slovenië (1-1), Engeland (1-1) en Servië (0-0) om als tweede te eindigen. In Dortmund volgde een wedstrijd waarin Joachim Andersen de ploeg even op voorsprong dacht te hebben geschoten tegen het favoriete Duitsland, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Luttele seconden later veroorzaakte de oud-speler van FC Twente op ongelukkige wijze een penalty, waaruit Kai Havertz de Duitsers op 1-0 zette. Jamal Musiala bepaalde met zijn derde treffer van het toernooi de eindstand op 2-0.

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart heeft een uitgebreid verleden in Denemarken. Hij sleet er de laatste twee jaar van zijn loopbaan als speler, in dienst van achtereenvolgens FC Midtjylland en Esbjerg fB, omdat zijn partner Estavana Polman in die periode handbalde in het Scandinavische land. Bij die laatste club fungeerde hij vervolgens twee jaar als assistent- (en heel even zelfs als interim-)trainer.

In Studio Fußball toont de oud-international zich niet bijster onder de indruk van de Denen. "Ik had er veel meer van verwacht", zegt Van der Vaart. "Ook van Eriksen. Kijk: we hebben allemaal een zwak voor hem door wat er gebeurd is met zijn hart." Op één moment in de eerste helft na heeft de speler van Manchester United echter te weinig laten zien, meent Van der Vaart: "Bij die ene aanname zie je nog steeds de klasse. Maar het mag wel wat meer hoor, moet ik eerlijk zeggen." Ook de rest van de selectie van bondscoach Kasper Hjulmand wist geen positieve indruk op de 41-jarige analist achter te laten: "Ze hebben best wel spelers bij grote clubs, maar ik vind niet dat ze nou zó goed gespeeld hebben dit toernooi dat je denkt: 'Tjongejonge'."

