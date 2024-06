Duitsland komt met de schrik vrij en plaatst zich ten koste van Denemarken voor kwartfinale EK

Duitsland is middels een 2-0 overwinning op Denemarken doorgedrongen tot de kwartfinales van het Europees Kampioenschap in eigen land. De achtste finale tussen beide buurlanden werd in de eerste helft een minuut of twintig stilgelegd vanwege noodweer in Dortmund, maar ontbrandde na rust alsnog volledig. De Denen dachten - niet onverdiend - op voorsprong te zijn gekomen via , die zijn goal zag worden afgekeurd en luttele seconden later aan de andere kant de strafschop veroorzaakte waaruit de 1-0 maakte. zorgde later voor de tweede Duitse treffer.

Na de dominante overwinning van Zwitserland op regerend Europees kampioen Italië zal Denemarken, dat al haar wedstrijden gelijkspeelde, gehoopt hebben eveneens te kunnen verrassen tegen Duitsland. In de strijd tegen het sterk gestarte gastland kon bondscoach Kasper Hjulmand echter niet beschikken over zijn naamgenoot Morten: zodoende kreeg Thomas Delaney een basisplaats. Verrassender was een beslissing van Julian Nagelsmann, die op de rechterflank Leroy Sané verkoos boven de talentvolle Florian Wirtz.

Het was echter een andere vervanger die in de beginfase de show stal. Na een minuut of vijf torende Nico Schlotterbeck boven iedereen uit en kopte hij langs een weifelende Kasper Schmeichel de openingstreffer binnen. De vreugde duurde echter niet lang: scheidsrechter Michael Oliver keurde de treffer wegens een blok van Ilkay Gündogan af. Even later probeerde de Dortmund-verdediger het opnieuw met een kopbal, maar ditmaal wist Schmeichel knap te redden. Bij een afstandsschot van Joshua Kimmich en een handige poging van de beweeglijke Kai Havertz etaleerde de 37-jarige doelman eveneens zijn klasse. Met direct spel en hoge druk waren de Duitsers in de beginfase oppermachtig, wat ook in de cijfers terugkwam. Het gastland had 76% balbezit en kreeg geen enkele poging tegen.

Naarmate de eerste helft vorderde kroop Denemarken echter uit haar schulp en begon de ploeg met aanvallend ingesteld backs naar het Duitse doel te kruipen. Het gevaarlijkste moment ontstond na een geweldige aanname van Christian Eriksen, maar zijn poging kon ternauwernood worden gepareerd door Antonio Rüdiger. Veelvuldig was het spel van Danish Dynamite echter te slordig om de Duitse ploeg in de problemen te brengen. Aan de andere kant probeerde die Nationalelf met de snelle voorhoede iets meer op de uitbraak te leunen, maar het spel was niet flitsend. Waar het wel flitste, was in de lucht: wegens hevige onweersbuien moest de wedstrijd na iets meer dan een half uur gestaakt worden.

Na de onderbreking kregen beide kanten een enorme kans om op voorsprong te komen. In vrijstaande positie moest Havertz de 1-0 binnenkoppen, maar mikte hij de bal recht op Schmeichel. Kort voor rust had Rasmus Højlund na een snelle counter eveneens de openingstreffer op zijn schoen, maar de ervaren Manuel Neuer anticipeerde goed. Toen Joachim Andersen na een scrimmage binnenschoot, had de Bayern-goalie echter geen antwoord meer. In de aanloop naar het doelpunt stond de neergetrokken Delaney met een teen buitenspel, waardoor ook deze treffer werd afgekeurd.

Waar Andersen eerst de held leek te zijn, werd hij even later de schlemiel. Vanaf een meter toucheerde hij met een vinger een Duitse voorzet, maar de VAR was na het zien van de beelden onverbiddelijk. Havertz schoot de gegeven penalty vervolgens enthousiast binnen. Het was niet de enige discutabele beslissing van scheidsrechter Oliver, die niet schuwde om voor lichte vergrijpen zware straffen uit te delen. Na de openingstreffer kreeg het gastland twee enorme kansen om de voorsprong te vergroten, maar misten zowel de Arsenal-aanvaller als Sané. Driemaal bleek echter scheepsrecht, want nadat Schlotterbeck hem met een lange bal geweldig wegstuurde, schoof de getalenteerde Musiala de bal binnen.

Denemarken leek even geschrokken, maar ging in de slotfase op zoek naar de overwinning. De ploeg van Hjulmand miste echter de precisie in het Duitse strafschopgebied, waardoor van grote kansen nauwelijks sprake was. Het gastland maakte ondertussen gretig gebruik van de groeiende ruimtes, maar ook bij hen ontbrak de scherpte. Meermaals werd er oog in oog met Schmeichel gefaald, terwijl bij een treffer van Wirtz buitenspel werd geconstateerd. De Duitsers gaan echter door naar de kwartfinale, waarin Spanje of Georgië de tegenstander zal zijn.

