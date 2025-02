Bayern München slaat gigantische slag: jaarsalaris 25 miljoen euro, afkoopclausule liefst 175 miljoen

Bayern München heeft een gigantische slag geslagen. De huidige koploper van Duitsland heeft het contract van opengebroken tot de zomer van 2030. De aanvallende middenvelder was in het bezit van een contract tot medio 2026. Met zijn nieuwe verbintenis gaat hij naar verluidt zo’n 25 miljoen euro per jaar opstrijken. Er is bovendien een afkoopclausule van naar verluidt 175 miljoen euro opgenomen in de overeenkomst.

Bayern München nam Musiala in de zomer van 2019 over vanuit de jeugdopleiding van Chelsea. Hij doorliep in eerste instantie een aantal jeugdelftallen van de Duitse recordkampioen, maar is inmiddels al een paar seizoenen een vaste kracht in de hoofdmacht. Dat is dit seizoen niet anders. Musiala kwam deze jaargang vooralsnog dertig keer in actie, goed voor vijftien doelpunten en acht assists. De dribbelaar speelde in totaal al 193 wedstrijden voor Bayern München, waarin hij goed was voor 58 doelpunten en 38 assists. Musiala droeg bovendien al 38 keer het shirt van Duitsland (zeven treffers).

Met dit miljoenencontract houdt Bayern München Musiala (voorlopig) uit handen van andere Europese grootmachten. De aanvallende middenvelder werd vorig jaar nog nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Manchester City. Na de uitschakeling door Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League zou Pep Guardiola er bij de clubleiding op hebben aangedrongen om een poging te wagen om Musiala los te weken bij Bayern München en in Spanje werd diens naam gelinkt aan FC Barcelona. Mochten deze grootmachten ondanks de contractverlenging werk willen maken van de komst van Musiala, zullen ze diep in de buidel moeten tasten. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Christian Falk van BILD heeft Musiala een afkoopclausule van 175 miljoen euro laten opnemen in zijn contract.

‘Duidelijke boodschap’

Musiala is dolgelukkig met zijn contractverlenging. “Bayern is een van de grootste clubs ter wereld. Ik heb hier mijn eerste stappen in het profvoetbal gezet en geloof er heilig in dat we met deze club de komende jaren iets groots kunnen bereiken. Ik voel me thuis in München en bij de club met onze geweldige fans. We hebben heel veel doelen die we willen behalen. Ik kijk uit naar alles wat komen gaat”, zo reageert de hoofdpersoon. Ook Max Eberl, technisch directeur van Bayern München, is zeer verheugd dat hij Musiala langer heeft kunnen vastleggen. “Topclubs over de hele wereld zoeken naar spelers die het verschil kunnen maken, en Musiala springt eruit. Hij vormt het heden bij Bayern en zal ook de toekomst vormgeven, hij is het gezicht van onze nieuwe generatie. Met Jamal zijn we erin geslaagd om een van de meest begeerde spelers ter wereld te overtuigen van ons lange termijnplan bij Bayern. Spelers als hij stellen ons in staat om een duidelijke boodschap af te geven aan iedereen dat we ook in de toekomst rekening moeten houden met Bayern.”

Artist. Inspiring. Magical. Genius. One of us. 𝐇𝐄 𝚰𝐒 𝐇𝚰𝐌. #Musiala2030 #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/nxPe600ZZt — FC Bayern München (@FCBayern) February 14, 2025 ✅ Done deal! According to our information, Jamal Musiala (21) has extended his contract with FC Bayern until 2030!

❇️ Musiala is expected to earn around 25 million euros per year

❇️ Musiala gets an exit clause for 175 million euros in his contract@altobelli13 @BILD_Sport pic.twitter.com/z9B1n9r5XC — Christian Falk (@cfbayern) February 14, 2025

