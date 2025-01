Gênante vertoning van Jamal Musiala, die hulp nodig heeft na vraag over Feyenoord

heeft in de aanloop naar de ontmoeting tussen Feyenoord en Bayern München nogal wat opzien gebaard met enkele uitspraken op de persconferentie. De aanvallende middenvelder van Bayern München werd daags voor de kraker in de competitiefase van de Champions League gevraagd naar spelers van de komende tegenstander, maar hij bleek niet echt op de hoogte.

Voor zowel Feyenoord als Bayern München is de wedstrijd van woensdagavond van groot belang. De huidige koploper van Duitsland kan met twaalf punten uit zes wedstrijden de volgende ronde haast niet meer ontgaan, maar een startbewijs voor de achtste finales behoort ook nog tot de mogelijkheden. Daarvoor moet Bayern München woensdagavond wel zien af te rekenen met Feyenoord, dat op z’n beurt aan een punt uit de laatste twee wedstrijden voldoende lijkt te hebben om zich te verzekeren van een plekje in de tussenronde.

Bij Bayern München zullen de ogen gericht zijn op Musiala. Het Duitse toptalent was in 24 duels dit seizoen al goed voor veertien doelpunten en zes assists. Hij kwam in de laatste twee wedstrijden als invaller binnen de lijnen, maar wordt in De Kuip ‘gewoon’ weer aan de aftrap verwacht. Musiala maakte dinsdagavond in ieder geval zijn opwachting op de persconferentie. Hij kreeg de vraag wat hij kan vertellen over Feyenoord, wat de kracht is van de Rotterdammers en van welke speler hij het meest onder de indruk is.

Gênante vertoning van Musiala

Daarop had Musiala in eerste instantie echter geen antwoord, zo blijkt uit beelden van de NOS. “Ik ben slecht met namen. Kun je een paar namen opnoemen?”, zo richtte hij zich tot de persman van Bayern München. Die leek Musiala echter niet te kunnen helpen. Musiala moest na wat influisterende woorden lachen, alvorens hij zich weer tot de zaal richtte. “We hebben de bespreking al gehad, maar ik ben niet goed met namen. Ik weet dat ze goed zijn op de counter. Ze hebben veel kwaliteit en iemand van negentien jaar op het middenveld”, waarmee hij ongetwijfeld doelde op Antoni Milambo.

De middenvelder van Feyenoord heeft zich met drie doelpunten in vijf wedstrijden inderdaad al van een goede kant laten zien in de Champions League, maar blijkbaar nog niet voldoende om bij zijn naam genoemd te worden door Musiala. “Er is veel kwaliteit en we zullen ze niet onderschatten”, zo klonk het nog.

Welke Feyenoorder maakte de meeste indruk op Musiala..? 🤔



Vanavond neemt de middenvelder het met Bayern München op tegen Feyenoord, maar wie hij tegenover zich krijgt, weet hij niet meer precies. 'Ik ben slecht met namen.' 😅#musiala #bayernmunchen #championsleague #nossport pic.twitter.com/NCmiZVpYi4 — NOS Sport (@NOSsport) January 22, 2025

